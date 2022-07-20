Политолог предположил, почему Орбану удается так долго находиться у власти
Виктор Орбан более 12 лет держится у власти в Венгрии. Венгерскому политику удается умело манипулировать обществом и не лишиться поддержки электората.
Такое мнение 24 каналу высказал политолог и аналитик по венгерскому вопросу в Закарпатье Дмитрий Тужанский. По его словам, за время фактически непрерывного пребывания Орбана у власти его политическая партия "Фидес" получает большинство в венгерском парламенте.
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Политолог напомнил, что в апреле 2022 года партия Фидес победила на парламентских выборах в Венгрии. А в мае венгерские парламентарии переизбрали Виктора Орбана на должность премьер-министра. Политик занял этот пост пятый раз.
В чем "секрет успеха" Орбана
Тужанский считает, что премьер-министру Венгрии удается обеспечить постоянную поддержку со стороны избирателей.
Орбан лучше всего из венгерских политиков понимает венгерское общество с точки зрения его интересов, слабостей и травм. Он очень умело этим манипулирует,
– отметил политолог.
Он добавил, что сложно сказать, когда в Венгрии может победить на выборах другая политическая сила.
"Неизвестно, где тот лимит, который может поколебать власть Орбана", – сказал аналитик.
Напряжение в отношениях между Венгрией и ЕС
Тужанский добавил, что противоречивая позиция венгерского премьер-министра по ряду вопросов создает серьезное напряжение в отношениях между Венгрией и Евросоюзом.
Это то, что "драйвит" Виктора Орбана как политика. Он живет этим. Он любит ходить по лезвию ножа,
– отметил Тужанский.
Однако, несмотря на острые заявления, Венгрия не намерена разрывать отношения с ЕС.
"Когда "запахнет жареным", Виктор Орбан сделает шаг назад", – добавил политолог.
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Противоречивые решения Венгрии
- С началом войны россии с Украиной многие страны мира оказали большую поддержку Киеву в борьбе против агрессора. Венгрия осталась в стороне от этого процесса и постоянно меняет свою позицию. В частности, Будапешт сначала выступал против транзита оружия в Украину через свою территорию, однако со временем отменил это решение. А уже 20 июля в Венгрии снова заявили, что все-таки против перевозки оружия.
- Венгрия также выступает против ужесточения санкций против россии. В Будапеште подчеркнули, что не поддержали бы новый пакет санкций, если бы туда включили "Газпромбанк".
- По мнению украинского политолога Тараса Семенюка, между Орбаном и путиным могут существовать определенные договоренности. В частности, по его словам, венгры были готовы ввести "миротворческие войска" в Украину в случае успешности захватнических действий россии.