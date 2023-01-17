Війна буде довгою, та чи готові до цього на Заході: що про Україну пишуть іноземні ЗМІ

Україна та союзники готуються до нового масштабного наступу Росії, який може розпочатися вже навесні. Стає дедалі очевиднішим, що затягування війни не вигідно ні Україні, ні Заходу, отже постачання нової зброї слід негайно пришвидшити, щоб поставити хрест на російській агресії.

Україна ще в очікуванні остаточних рішень щодо постачання танків західного зразка, наявність яких є ключовою умовою для успішного контрнаступу ЗСУ та деокупації територій України. Росія намагається затягувати війну, спираючись на свою ресурсну базу: як у боєприпасах, так і в живій силі. Втім, не всі плани Росії у довгостроковій перспективі мають успіх, а той же ж енергетичний шантаж Європи ризикує підірвати економіку самої Росії. 24 Канал традиційно проаналізував основні тексти західних ЗМІ в контексті України.

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Захід має готуватися до довготривалої підтримки України

Війна в Україні буде довгою, та чи готовий до цього Захід? Стаття із таким заголовком вийшла у виданні The Wall Street Journal. Москва планує всіма силами затягнути війну, а Київ навпаки побоюється, що Захід втратить свою витривалість до того, як Росія зазнає остаточної поразки. Поки що сподівання Кремля на розбрат серед союзників України не виправдалися, і навіть навпаки: Європа позбулася залежності від російських енергоносіїв, консенсус щодо постачання зброї Україні лише зміцнився, а економіки великих західних країн у 2022 році зростали попри всі прогнози кремлівських аналітиків.

Водночас оголошення мобілізації в Росії та поступове переведення економіки Росії на військові рейки, вважають у WSJ, дає Кремлю більше часу на створення додаткових сил та затягування війни. У такому випадку, війна може затягнутися на кілька років, натомість США та ЄС досі не внесли реальних коректив у своє військове виробництво, а Європа не застрахувала себе від подальших енергетичних ударів.

Ідея про те, що класична велика війна в Європі може тривати стільки ж, скільки одна з двох світових воєн, – це те, до чого ми ще не готові. Хоча стійкість європейських суспільств була надзвичайною, це не можна сприймати як належне,

– каже Бруно Тертрайс, заступник директора паризького Фонду стратегічних досліджень.

Проблеми можуть виникнути й у США, після того, як закінчиться чинний транш допомоги в 45 мільярдів доларів. Окрім того існує ризик, що контрольована республіканцями Нижня палата Конгресу США припинить так охоче виділяти кошти на підтримку України.

В такому разі, якщо всі сторони усвідомлюють, що час працює на боці Росії, основним шляхом для Заходу є різке потужне збільшення підтримки України у найближчі місяці.

Колишній маршал Повітряних сил Великої Британії Едвард Стрингер прямо каже, що "підтримка України на рівні "не програшу" лише затягує конфлікт. Попри те, що західні військові не залучені у війну напряму, країни-союзниці мають надати Україні все необхідне технічне забезпечення, щоб вона змогла перемогти у війні.

Не варто забувати також, що Захід природно затьмарює Росію за економічним та оборонно-промисловим потенціалом і це дає відчуття, що у затяжній війні західні держави краще пристосовані, однак варто враховувати, що загалом для ведення війни потрібна надзвичайна політична воля, отже результат не може бути наперед визначеним.

Росія має фактично нескінченний людський ресурс, адже їхнє населення в 3,5 перевищує населення України, що дозволяє їм завалювати фронт тілами тривалий час. Зброя теж може згодом стати проблемою, адже Україна використовує західні 155-мм снаряди набагато швидше ніж США та ЄС їх виробляють. Якщо так піде й далі, резерви США та Європи можуть суттєво виснажитися вже цього літа чи осені.



Україні потрібно багато зброї, аби підготуватись до ймовірного нового наступу Росії / AP

При цьому Росія зараз кидає великі ресурси, щоб налагодити виробництво боєприпасів. США та союзники також це роблять, але перші "плоди" надійдуть аж у 2023 році, що створює ризик потужного розриву між вогневою потужністю України та Росії у другій половині 2023 року.

Мобілізація наразі допомогла Владіміру Путіну стабілізувати лінію фронту та почати активний штурм Бахмута та Соледара. При цьому, у WSJ відкидають ідею мирних перемовин, адже Путін всіма силами дає зрозуміти, що для нього це екзистенційна війна, тобто він не може йди на жодні поступки. Кремль вже сьогодні готує населення до затяжної війни. США теж варто морально готуватися, що війна може затягнутися, усвідомлюючи, що будь-яка зупинка бойових дій гратиме на руку Путіну, адже він жодним чином не відійшов від ідеї захопити всю Україну.

Як Захід готується передати Україні танки

Окупантам буде спекотно Британія показала, на що здатні танки Challenger 2, які отримає Україна

Схоже, що західні танки все ж прямують до України, пише The New York Times. Вперше союзники перейшли ще одну межу, найближчим часом наша країна отримає потужні західні танки. В очікуванні нового російського наступу офіційні особи на Заході бачать нагальну потребу різко змінити баланс на полі бою.

Натомість на Заході переймаються, що Україна має дуже вузьке вікно можливостей, щоб підготуватися до відбиття ймовірного наступу Росії навесні та починають активно передавати Україні зброю, яку до цього часу вважали ескалаційною та боялися спровокувати Москву. Ці бар'єри почали падати один за одним, спершу США погодилися передати систему ППО Patriot, згодом до цього доєдналася Німеччина та оголосила, що передасть Україні таку ж батарею.

Вже через кілька тижнів Франція, Німеччина та США пообіцяли надіслати сучасні БМП, озброєні гарматами та протитанковими засобами. Стає дедалі очевиднішим той факт, що Захід готовий йти на ризик, щоб захистити Україну у майбутній складній ситуації.

рушійною силою нового типу підтримки стали польський та британський уряди, які публічно закликали змінити позицію Західного альянсу щодо цього питання. Британці дають зрозуміти, що вони вже близькі до передачі танків свого виробництва, а поляки готові передати німецькі машини, потрібна лише згода самої Німеччини. Власне, на канцлера Олафа Шольца сьогодні здійснюється потужний тиск, генератором якого є саме Польща.

Україна також сподівається, що вдасться дотиснути Шольца і він розблокує німецькі танки для України. Водночас речник Міноборони Німеччини заявив, що уряд Шольца поки не ухвалив жодного такого рішення, хоча його партнери по коаліції – "Зелені" та "Вільні демократи" обома руками за відправку танків Україні.

Танки є необхідною складовою для прориву в окопній війні. Вони є поєднанням вогневої потужності, мобільності та ударного ефекту, підсумовує NYT. Озброєні великими гарматами, пересуваючись на металевих гусенях та обладнанні міцною бронею, танки стають невіднятною частиною на полі бою у будь-якій місцевості. Нерівний ландшафт, багнюка або пісок, будь-яке місце, де не здатна проїхати колісна техніка, може подолати танк.

Британія на передовій підтримки України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив постачання британських танків Challenger 2 Україні, пише The Guardian. У розмові з президентом України Володимиром Зеленським прем’єр Сунак вперше підтвердив, що Британія має намір надати невелику кількість танків Challenger 2, щоб допомогти відбити наступ Росії.

​Ескадрилья танків від Британії Скільки Challenger 2 отримає Україна

В уряді Великої Британії, 16 січня, також офіційно підтвердили , що відправлять Збройним Силам потужні танки Challenger 2.

В один з найбільш пакетів військової допомоги від Великої Британії, окрім 14 танків Challenger 2, увійшли:

30 артилерійських установок AS90;

100 одиниць бронетехніки, зокрема БТР "Бульдог";

десятки безпілотників;

100 000 артилерійських снарядів;

100 вдосконалених ракет;

запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

Своїм прикладом Сунак хоче створити додатковий тиск на німецького канцлера Олафа Шольца, який ніяк не може вирішитися з постачанням Україні німецьких танків Leopard 2. Фінляндія та Польща заявили, що вони готові відправити німецькі танки в Україну, необхідна лише згода уряду Німеччини.

Необхідність тиску на Олафа Шольца відчувають всі союзники, адже, за попередніми даними, росіяни готують потужний наступ вже навесні. Важка наступальна техніка Заходу вкрай необхідна Україні, щоб відбити атаку росіян та перейти до контрнаступу, який дозволить звільнити всі окуповані території України. Цієї позиції дотримується також левова частина західних генералів, які прямо заявляють, що без західних танків перемогу вирвати буде практично неможливо, отже сталий та тривалий мир в такому випадку також вбачається дуже примарним.

Втім, деякі військові радники впевнені, що зусиль Заходу поки недостатньо, а вся підтримка України має бути розпланована в далекій перспективі, з урахуванням можливостей Росії.

Міністри повинні вийти за межі спеціальних оголошень і викласти план військової, економічної та дипломатичної підтримки до 2023 року і далі,

– заявив "тіньовий" міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

Британські військові показали роботу танка Challenger 2: дивіться відео

Енергетичний шантаж Росії виявився пострілом собі в ногу

Європейські економіки демонструють велику стійкість на тлі скорочення постачання російського газу, пише Financial Times. У 2022 році росіяни вперше повною мірою спробували використати постачання енергоносіїв як зброю. Аналітики вважали енергетику потужною зброєю та методом шантажу, проте досі були невідомі усі наслідки таких дій. Наразі, є всі шанси на те, що так звана "європейська енергетична криза" врешті обернеться протилежним ефектом вже для самої Росії.

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Ще до того, як Путін відправив свої війська штурмувати Київ та інші українські міста, він поступово скорочував постачання газу до ЄС, який на той момент аж на 40% був від нього залежним. Вже після початку повномасштабного вторгнення, США та Європа запровадили суворі економічні санкції проти Росії. Зрештою, це спричинило суперечки, щодо того, якою валютою країни-члени ЄС будуть платити за газ. Втім, свого піку газові баталії досягли влітку, коли Росія припинила постачання газу через головний прямий трубопровід до Німеччини, що призвело до енергетичної кризи на всьому континенті.

З огляду на побоювання дефіциту постачань, Міжнародний валютний фонд передбачив глибокий економічний спад. Настільки потужний, як під час пандемії коронавірусу. Ціна газу зросла як на спотовому ринку, так і в платіжках європейців.

У перерахунку Berenberg Bank, залежність Європи від імпортного газу була настільки високою, що за кожне стійке підвищення ціни на 100 євро/МВт-год, члени ЄС мали б платити додаткові 380 млрд євро на рік, що еквівалентно 2,4% ВВП Європи.

Попри всі апокаліптичні прогнози, Європа проходить цю зиму відносно спокійно. Урядам держав-членів ЄС вдалося пом'якшити навантаження на домогосподарства та компанії коштом енергетичних субсидій. Ба більше, згідно з даними аналітиків, певний ступінь дефіциту газу заохотив компанії та домогосподарства обмежити його використання та знайти альтернативу за відносно низьку ціну.

Попит був набагато більшим, а економічні витрати набагато меншими, ніж передбачали багато спостерігачів на початку минулого року, зокрема генеральні директори галузі та лобісти, які пророкували "економічний армагеддон", якщо російські енергоносії не надходитимуть Європі,

– каже професор Лондонської школи економіки Бен Молл.



Норвезьке судно прибуло до нового терміналу зрідженого природного газу в Любміні, Німеччина / фото Getty Images

Ситуація взимку виявилася настільки задовільною, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн впевнено оголосила, що Європі вдалося перемогти енергетичний шантаж з боку Росії, а цю зиму Європа проведе у повній енергетичній безпеці.

На початку 2023 року європейські газові сховища були заповнені приблизно на 85% у порівнянні із середнім показником у 70% у той же період протягом останніх п’яти років. У перші тижні січня ціна на газ у Європі впала більше ніж на 75% від пікових показників. Це все ще втричі більше за нормальний рівень та набагато вище за ціну у США, але це та ціна, з якою безліч домогосподарств та промисловців здатні впоратися.

Втім, радіти поки зарано, вважають у FT. Попит на природний газ може різко зрости в Китаї через відмову від політики "нульового ковіду" та поступове повернення до звичного життя. Цей процес супроводжується величезною волатильністю цін на енергоносії. Через це, є висока ймовірність, що Європа не встигне заповнити свої газові сховища до кінця 2023 року, як їй це вдалося зробити того року.

Водночас Європа може перейти до певного плану Б, та ще активніше шукати та розробляти альтернативні джерела енергії. Минулий рік заклав фундамент цього процесу, а промисловці навчилися заміщувати звичні енергоносії. У Європи є реальний шанс до кінця цього року ще більше зменшити залежність від Росії, підвищити безпеку європейської економіки, а Москва тим часом остаточно втратить свого основного споживача газу.