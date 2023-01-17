Война будет долгой, но готовы ли к этому на Западе: что об Украине пишут иностранные СМИ

Украина и союзники готовятся к новому масштабному наступлению России, которое может начаться уже весной. Становится все очевиднее, что затягивание войны не выгодно ни Украине, ни Западу, так что поставки нового оружия следует немедленно ускорить, чтобы поставить крест на российской агрессии.

Украина еще в ожидании окончательных решений по поставке танков западного образца, наличие которых является ключевым условием успешного контрнаступления ВСУ и деоккупации территорий Украины. Россия пытается затягивать войну, опираясь на свою ресурсную базу как в боеприпасах, так и в живой силе. Впрочем, не все планы России в долгосрочной перспективе преуспевают, а тот же энергетический шантаж Европы рискует взорвать экономику самой России. 24 Канал традиционно проанализировал основные тексты западных СМИ в контексте Украины

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Запад должен готовиться к долговременной поддержке Украины

Война в Украине будет долгой, но готов ли к этому Запад? Статья с таким названием вышла в издании The Wall Street Journal. Москва планирует всеми силами затянуть войну, а Киев наоборот опасается, что Запад потеряет свою выносливость до того, как Россия потерпит окончательное поражение. Пока надежды Кремля на раздор среди союзников Украины не оправдались, и даже наоборот: Европа избавилась от зависимости от российских энергоносителей, консенсус по поставкам оружия Украине только укрепился, а экономики крупных западных стран в 2022 году росли, несмотря на все прогнозы кремлевских аналитиков.

В то же время объявление мобилизации в России и постепенный перевод экономики России на военные рельсы, считают в WSJ, дают Кремлю больше времени на создание дополнительных сил и затягивание войны. В таком случае война может затянуться на несколько лет, США и ЕС до сих пор не внесли реальных корректив в свое военное производство, а Европа не застраховала себя от дальнейших энергетических ударов.

Идея о том, что классическая большая война в Европе может продолжаться столько же, сколько одна из двух мировых войн – это то, к чему мы еще не готовы. Хотя устойчивость европейских обществ была чрезвычайной, это нельзя воспринимать как должное.

– говорит Бруно Тертрайс, заместитель директора парижского Фонда стратегических исследований.

Проблемы могут возникнуть и в США после того, как закончится действующий транш помощи в 45 миллиардов долларов. Кроме того, существует риск, что контролируемая республиканцами Нижняя палата Конгресса США прекратит так охотно выделять средства в поддержку Украины.

В таком случае, если все стороны осознают, что время работает на стороне России, основным путем для Запада станет резкое мощное увеличение поддержки Украины в ближайшие месяцы.

Бывший маршал Воздушных сил Великобритании Эдвард Стрингер прямо говорит, что "поддержка Украины на уровне "не проигрыша" только затягивает конфликт. Несмотря на то, что западные военные не вовлечены в войну, страны-союзницы должны предоставить Украине все необходимое техническое обеспечение, чтобы она смогла победить в войне.

Не следует забывать также, что Запад естественно превосходит Россию по экономическому и оборонно-промышленному потенциалу и это дает ощущение, что к затяжной войне западные государства лучше приспособлены, однако следует учитывать, что для ведения войны нужна чрезвычайная политическая воля, следовательно, результат не может быть заранее определен.

У России фактически бесконечный человеческий ресурс, ведь их население в 3,5 превышает население Украины, что позволяет им заваливать фронт телами длительное время. Оружие тоже может впоследствии стать проблемой, ведь Украина использует западные 155-мм снаряды гораздо быстрее, чем США и ЕС их производят. Если так пойдет и дальше, резервы США и Европы могут существенно истощиться уже этим летом или осенью.



Украине нужно много оружия, чтобы подготовиться к вероятному новому наступлению России / AP

При этом Россия сейчас бросает большие ресурсы, чтобы наладить производство боеприпасов. США и союзники тоже это делают, но первые "плоды" поступят только в 2023 году, что создает риск мощного разрыва между огневой мощностью Украины и России во второй половине 2023 года.

Мобилизация помогла Владимиру Путину стабилизировать линию фронта и начать активный штурм Бахмута и Соледара. При этом в WSJ отвергают идею мирных переговоров, ведь Путин всеми силами дает понять, что для него это экзистенциальная война, то есть он не может идти ни на какие уступки. Кремль уже сегодня готовит население к затяжной войне. США тоже стоит морально готовиться, что война может затянуться, отдавая себе отчет в том, что любая остановка боевых действий будет играть на руку Путину, ведь он никоим образом не отошел от идеи захватить всю Украину.

Как Запад готовится передать Украине танки

Оккупантам будет жарко: Британия показала, на что способны танки Challenger 2, которые получит Украина

Похоже, что западные танки все же направляются в Украину, пишет The New York Times. Впервые союзники перешли еще один рубеж, в ближайшее время наша страна получит мощные западные танки. В ожидании нового российского наступления официальные лица на Западе видят неотложную потребность резко изменить баланс на поле боя.

На Западе озабочены тем, что Украина имеет очень узкое окно возможностей, чтобы подготовиться к отражению вероятного наступления России весной, и начинают активно передавать Украине оружие, которое до сих пор считали эскалационным и боялись спровоцировать Москву. Эти барьеры начали падать один за другим: сначала США согласились передать систему ПВО Patriot, со временем к этому присоединилась Германия и объявила, что передаст Украине такую же батарею.

Уже через несколько недель Франция, Германия и США пообещали послать современные БМП, вооруженные пушками и противотанковыми средствами. Становится все более очевидным тот факт, что Запад готов идти на риск, чтобы защитить Украину в будущей сложной ситуации.

движущей силой нового типа поддержки стали польское и британское правительства, публично призывавшие изменить позицию Западного альянса по этому вопросу. Британцы дают понять, что они уже близки к передаче танков своего производства, а поляки готовы передать немецкие машины, нужно только согласие самой Германии. Собственно, на канцлера Олафа Шольца сегодня оказывается мощное давление, генератором которого является Польша.

Украина также надеется, что удастся дожать Шольца и он разблокирует немецкие танки для Украины. В то же время пресс-секретарь минобороны Германии заявил, что правительство Шольца пока не приняло ни одного такого решения, хотя его партнеры по коалиции – "Зеленые" и "Свободные демократы" обеими руками за отправку танков Украине.

Танки являются нужной составляющей для прорыва в окопной войне. Они являются сочетанием огневой мощи, мобильности и ударного эффекта, заключает NYT. Вооруженные большими пушками, передвигающиеся на металлических гусеницах и оборудованные крепкой броней, танки становятся неотъемлемой частью на поле боя в любой местности. Неровный ландшафт, грязь или песок, любое место, где не способна проехать колесная техника, может преодолеть танк.

Великобритания на передовой поддержки Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил поставки британских танков Challenger 2 в Украину, пишет The Guardian. В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер Сунак впервые подтвердил, что Великобритания намерена предоставить небольшое количество танков Challenger 2, чтобы помочь отразить наступление России.

​ Эскадрилья танков от Британии Сколько Challenger 2 получит Украина

В правительстве Великобритании, 16 января, также официально подтвердили , что отправляют Вооруженным Силам мощные танки Challenger 2.

В один из самых больших пакетов военной помощи от Великобритании, кроме 14 танков Challenger 2, вошли:

30 артиллерийских установок AS90;

100 единиц бронетехники, в том числе БТР "Бульдог";

десятки беспилотников;

100 тысяч артиллерийских снарядов;

100 усовершенствованных ракет;

запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

Своим примером Сунак хочет создать дополнительное давление на немецкого канцлера Олафа Шольца, который никак не может решиться с поставкой Украине немецких танков Leopard 2. Финляндия и Польша заявили, что они готовы отправить немецкие танки в Украину, необходимо лишь согласие правительства Германии.

Необходимость давления на Олафа Шольца ощущают все союзники, ведь, по предварительным данным, россияне готовят мощное наступление уже весной. Тяжелая наступательная техника Запада крайне необходима Украине, чтобы отразить атаку россиян и перейти к контрнаступлению, которое позволит освободить все оккупированные территории Украины. Этой позиции придерживается также львиная часть западных генералов, прямо заявляющих, что без западных танков победу вырвать будет практически невозможно, так что устойчивый и длительный мир, в таком случае также представляется очень призрачным.

Впрочем, некоторые военные советники уверены, что усилий Запада пока недостаточно, а вся поддержка Украины должна быть распланирована в далекой перспективе с учетом возможностей России.

Министры должны выйти за пределы специальных объявлений и изложить план военной, экономической и дипломатической поддержки до 2023 года и далее,

– заявил "теневой" министр обороны Великобритании Джон Хили.

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Энергетический шантаж России оказался выстрелом себе в ногу

Европейские экономики демонстрируют большую устойчивость на фоне сокращения поставок российского газа, пишет Financial Times. В 2022 году россияне впервые в полной мере попытались использовать поставки энергоносителей как оружие. Аналитики считали энергетику мощным оружием и методом шантажа, однако до сих пор неизвестны все последствия таких действий. Теперь есть все шансы на то, что так называемый "европейский энергетический кризис" в конце концов обернется противоположным эффектом уже для самой России.

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Еще до того, как Путин отправил свои войска штурмовать Киев и другие украинские города, он постепенно сокращал поставки газа в ЕС, который на тот момент на 40% был от него зависим. Уже после начала полномасштабного вторжения США и Европа ввели строгие экономические санкции против России. В конце концов, это повлекло за собой споры относительно того, какой валютой страны-члены ЕС будут платить за газ. Впрочем, своего пика газовые баталии достигли летом, когда Россия прекратила поставки газа через главный прямой трубопровод в Германию, что привело к энергетическому кризису на всем континенте.

Учитывая опасения дефицита поставок, Международный валютный фонд предусмотрел глубокий экономический спад. Настолько мощный, как во время пандемии коронавируса. Цена газа выросла как на спотовом рынке, так и в платежках европейцев.

В пересчете Berenberg Bank, зависимость Европы от импортного газа была настолько высокой, что за каждое устойчивое повышение цены на 100 евро/МВт-ч, члены ЕС должны платить дополнительные 380 млрд евро в год, что эквивалентно 2,4% ВВП Европы.

Несмотря на все апокалиптические прогнозы, Европа проходит эту зиму относительно спокойно. Правительствам государств-членов ЕС удалось смягчить нагрузку на домохозяйства и компании за счет энергетических субсидий. Более того, согласно данным аналитиков, определенная степень дефицита газа побудила компании и домохозяйства ограничить его использование и найти альтернативу по относительно низкой цене.

Спрос был намного больше, а экономические расходы намного меньше, чем предполагали многие наблюдатели в начале прошлого года, в частности генеральные директора отрасли и лоббисты, предсказывавшие "экономический армагеддон", если российские энергоносители не будут поступать Европе,

– говорит профессор Лондонской школы экономики Бен Молл.



Норвежское судно прибыло в новый терминал сжиженного природного газа в Любмине, Германия / фото Getty Images

Ситуация зимой оказалась настолько удовлетворительной, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверенно объявила, что Европе удалось победить энергетический шантаж со стороны России, а эту зиму Европа проведет в полной энергетической безопасности.

В начале 2023 года европейские газовые хранилища были заполнены примерно на 85% по сравнению со средним показателем в 70% в тот же период за последние пять лет. В первые недели января цена на газ в Европе упала более чем на 75% пиковых показателей. Это все еще втрое больше нормального уровня и намного выше цены в США, но это та цена, с которой множество домохозяйств и промышленников способны справиться.

Впрочем, радоваться пока рано, полагают в FT. Спрос на природный газ может резко возрасти в Китае из-за отказа от политики "нулевого ковида" и постепенного возвращения к привычной жизни. Этот процесс сопровождается большой волатильностью цен на энергоносители. Поэтому высока вероятность, что Европа не успеет заполнить свои газовые хранилища до конца 2023 года, как ей это удалось сделать в том году.

В то же время, Европа может перейти к определенному плану Б, и еще активнее искать и разрабатывать альтернативные источники энергии. Прошлый год заложил фундамент этого процесса, а промышленники научились замещать привычные энергоносители. У Европы есть реальный шанс к концу этого года еще больше снизить зависимость от России, повысить безопасность европейской экономики, а Москва тем временем окончательно потеряет своего основного потребителя газа.