Пауза затягнулась: що заважає російським кораблям з "Калібрами" виходити в море

Нині корабельне угруповання ворога фактично повністю згорнуте. Російські судна заведені до причалів. Усе через потужний шторм.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що окупантів фактично вже не стосується служба у морі. Росіяни все частіше перебувають у пунктах базування.

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"Вони не почуваються спокійно в акваторії Чорного моря навіть в тих районах, які раніше їм здавалися більш-менш спокійними", – сказала Гуменюк.

Загарбники усвідомлюють, що такий потужний шторм може принести міни, яких ворог накидав у напрямку навігаційного коридору.

Ба більше, росіяни розуміють, що під час негоди проти них можуть застосувати підводні та надводні дрони. Тому окупанти намагаються утримати свої кораблі поки що в неушкодженому стані за боновими загородженнями.

Чи готуються росіяни до масованих обстрілів

Російські судна поки що можуть наближатися до так званих пускових рубежів. Ворог час від часу перебуває у цьому районі. Днями загарбники вивели підводний ракетоносій на бойове чергування. Усе через те, що тритижнева пауза, очевидно, затягнулася.

До того ж у цей час працювала російська тактична авіація. Окупанти переміщувалися з одного аеродрому на інший.

Очевидно, вони проводили певне злагодження. Це може свідчити про підготовки майбутніх масованих атак з використанням ракет повітряного та морського базування,

– додала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Росіяни можуть застосувати по території України крилаті ракети "Калібр" із тих бухт, де нині перебувають їхні кораблі. Адже така зброя, випущена з морського ракетоносія, може подолати відстань у 2 500 кілометрів.

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