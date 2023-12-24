Пауза затянулась: что мешает российским кораблям с "Калибрами" выходить в море

В настоящее время корабельная группировка врага практически полностью свернута. Российские суда заведены к причалам. Все из-за мощного шторма.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что оккупантов фактически уже не касается служба в море. Россияне все чаще находятся в пунктах базирования.

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"Они не чувствуют себя спокойно в акватории Черного моря даже в тех районах, которые раньше им казались более-менее спокойными", – сказала Гуменюк.

Захватчики осознают, что такой мощный шторм может принести мины, которых враг набросал в направлении навигационного коридора.

Более того, россияне понимают, что во время непогоды против них могут применить подводные и надводные дроны. Поэтому оккупанты пытаются удержать свои корабли пока в невредимом состоянии за боновыми заграждениями.

Готовятся ли россияне к массированным обстрелам

Российские суда пока могут приближаться к так называемым пусковым рубежам. Враг время от времени находится в этом районе. На днях захватчики вывели подводный ракетоноситель на боевое дежурство. Все из-за того, что трехнедельная пауза, очевидно, затянулась.

К тому же в это время работала российская тактическая авиация. Оккупанты перемещались с одного аэродрома на другой.

По-видимому, они проводили определенное слаживание. Это может свидетельствовать о подготовке будущих массированных атак с использованием ракет воздушного и морского базирования,

– добавила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Россияне могут применить по территории Украины крылатые ракеты "Калибр" из бухт, где сейчас находятся их корабли. Ведь такое оружие, выпущенное из морского ракетоносителя, может преодолеть расстояние в 2500 километров.

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