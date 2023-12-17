Пока это российское судно выполняет роль противовоздушной обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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В ВМС рассказали о российском корабле "Циклон"

Плетенчук отметил, что "Циклон" – это малый ракетный корабль, разработанный в 90-е годы прошлого столетия. В частности, тогда оккупанты планировали поставить в строй в Черноморском флоте до 5 единиц подобных судов.

"Три из них строили в Керчи на заводе "Залов", а именно "Циклон", "Амур" и "Аскольд". С "Аскольдом" все знают, какое происшествие произошло, а "Амур" сейчас вместе с еще одним таким кораблем" Тучей", который построили в Казани, возле Новороссийска проходит испытание", – рассказал спикер ВМС.

Он отметил, что первым кораблем из этой серии был именно "Циклон", но в течение 2 лет что-то у него не выходит с крылатыми ракетами, поэтому российская армия его использует как ПВО.

Плетенчук также подчеркнул, что остальные носители крылатых ракет захватчики не рискуют отправлять в Севастополь и спрятали их в Новороссийске на территории России.

Поэтому это показательный такой "наказанный" (корабль "Циклон" – 24 Канал). Там "Павел Державин" (российский корабль – 24 Канал) был наказан, пришел посмотреть, получил 2 повреждения и ушел,

– сказал он.

Напоследок спикер Военно-морских сил ВСУ сказал, что, по мнению оккупантов, именно корабль "Циклон" подходит для разведки ситуации вблизи Севастопольской бухты.

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