Пока это российское судно выполняет роль противовоздушной обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.
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В ВМС рассказали о российском корабле "Циклон"
Плетенчук отметил, что "Циклон" – это малый ракетный корабль, разработанный в 90-е годы прошлого столетия. В частности, тогда оккупанты планировали поставить в строй в Черноморском флоте до 5 единиц подобных судов.
"Три из них строили в Керчи на заводе "Залов", а именно "Циклон", "Амур" и "Аскольд". С "Аскольдом" все знают, какое происшествие произошло, а "Амур" сейчас вместе с еще одним таким кораблем" Тучей", который построили в Казани, возле Новороссийска проходит испытание", – рассказал спикер ВМС.
Он отметил, что первым кораблем из этой серии был именно "Циклон", но в течение 2 лет что-то у него не выходит с крылатыми ракетами, поэтому российская армия его использует как ПВО.
Плетенчук также подчеркнул, что остальные носители крылатых ракет захватчики не рискуют отправлять в Севастополь и спрятали их в Новороссийске на территории России.
Поэтому это показательный такой "наказанный" (корабль "Циклон" – 24 Канал). Там "Павел Державин" (российский корабль – 24 Канал) был наказан, пришел посмотреть, получил 2 повреждения и ушел,
– сказал он.
Напоследок спикер Военно-морских сил ВСУ сказал, что, по мнению оккупантов, именно корабль "Циклон" подходит для разведки ситуации вблизи Севастопольской бухты.
Россия перегнала новый ракетоноситель в "Черное море"
- Журналисты издания Defence Express рассказали, что во временно оккупированной Керчи заметили новое российское судно. Речь идет о ракетоноситель "Туча".
- Этот корабль россияне построили на верфи в Зеленодольске, расположенном в Татарстане. Авторы материала предположили, что "Тучу" могли пригнать в Новороссийск через Волго-Донской канал, а впоследствии перенаправить в Керчь.
- Следует отметить, что этот корабль был спущен на воду только в июле 2023 года. Он имеет восемь пусковых под ракеты "Калибр" или "Оникс", "Панцирь" (в морской версии), а также дрон Орлан-10.