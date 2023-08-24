Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко, заметив, что не стоит эту информацию воспринимать особенно тревожно, учитывая, что в Украине уже полтора года продолжается война.

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Корабль "Циклон" – еще один ракетоноситель. С него могут запускать "Калибры", которые украинские военные уже неоднократно сбивали.

Я бы не называл информацию о выходе "Циклона" в Черное море тревожным сигналом. Тревожный сигнал начался 24 февраля 2022 года. Тогда было очень тревожно, когда за первый день оккупанты запустили 160 ракет. Сейчас мы уже научились значительную часть сбивать. Но, конечно, ничего хорошего в этом нет,

– заметил Рыженко.

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Что известно о "Циклоне"

Как подчеркнул Рыженко, оккупанты построили "Циклон" на заводе во временно оккупированной Керчи. На его борту могут разместить 8 ракет "Калибр", которые можно применить и вглубь по Украине, и на побережье.

Думаю, что военные это учитывают. Знаем, что постоянно идет наблюдение за этими ракетоносителями. Как с ними работать – знают. Это может быть дополнительная цель для морского дрона,

– подчеркнул Рыженко.

Оккупанты планируют достроить еще два таких корабля до конца этого года. Потом все три "Циклона" должны войти в так называемую азовскую военно-морскую базу, которая будет базироваться в Мариуполе. Правда, она должна была заработать еще с 1 июля, чего не произошло.

Российский корабль "Циклон": коротко