Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004 – 2020) Андрей Рыженко. По его словам, "Циклон" вообще не стоит сравнивать с утопленной "Москвой". Этот корабль – на два класса ниже крейсера.

Смотрите также Не хватает даже России: в Кремле хотят полностью остановить финансирование оккупированных территорий

Чем опасен "Циклон"

Как отметил Рыженко, "Циклон" – первый корабль проекта 22800 "Каракурт" в Черном море. По классу – это легкий корвет. Его тоннажность – 870 тонн, что в 13 раз меньше "Москвы". А длина – 67 метров.

Его Россия начала строить после того, как мы отказались поставлять газовые турбины для кораблей большего класса с начала войны. Речь идет о фрегатах из "адмиральской" серии. Когда они поняли, что газовых турбин не будет, начали делать меньшие корабли. Строили его с 2016 года. Довольно долго,

– отметил Рыженко.

Такое длительное время свидетельствует, что оккупантам пришлось многое доводить до ума с этим кораблем. Скорее всего, у них были проблемы с дизельными двигателями, которые они должны были делать самостоятельно.

Рыженко рассказал детали о новом корабле оккупантов "Циклон": смотрите видео

Скорее всего, "Циклон" будет находиться в Азовском море и будет базироваться возле временно оккупированного Мариуполя. Он представляет опасность для Украины.

Этот корабль может стрелять 8 ракетами "Калибр". До конца года оккупанты планируют построить еще 2 таких корабля в Керчи. И, вероятнее всего, их разместят в Азовском море,

– заметил Рыженко.

Военная помощь для Украины: коротко