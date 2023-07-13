Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України (2004 – 2020) Андрій Риженко. За його словами, "Циклон" взагалі не варто порівнювати з потопленою "Москвою". Цей корабель є на два класи нижчим від крейсера.

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Чим небезпечний "Циклон"

Як наголосив Риженко, "Циклон" – перший корабель проєкту 22800 "Каракурт" у Чорному морі. За класом – це легкий корвет. Його тоннажність – 870 тонн, що в 13 разів менше за "Москву". А довжина – 67 метрів.

Його Росія почала будувати після того, як ми відмовилися постачати газові турбіни для кораблів більшого класу з початку війни. Йдеться про фрегати з "адміральської" серії. Коли вони зрозуміли, що газових турбін не буде, то почали робити менші кораблі. Будували його з 2016 року. Досить довго,

– зазначив Риженко.

Такий тривалий час свідчить, що окупантам довелося багато чого доводити до пуття з цим кораблем. Найімовірніше, у них були проблеми з дизельними двигунами, які вони мусили робити самостійно.

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Скоріш за все, "Циклон" перебуватиме в Азовському морі та базуватиметься в тимчасово окупованому Маріуполі. Він становить небезпеку для України.

Цей корабель може стріляти 8 ракетами "Калібр". До кінця року окупанти планують побудувати ще 2 таких кораблі у Керчі. І, найімовірніше, їх розмістять в Азовському морі,

– зауважив Риженко.

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