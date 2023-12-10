Это российское судно является носителем ракет типа "Калибр". Новый "Каракурт" перегнали в Керчь на смену поврежденному кораблю "Аскольд".

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"Каракурт" прибыл в Керчь на смену "Аскольду"

В Defence Express изучили инфографику, созданную OSINT-аналитиком MT_Anderson на основе спутниковых снимков. Она показала текущее состояние ракетных корветов проекта 22800 "Каракурт", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".

Согласно данным журналистов, ранее уничтоженный в результате ракетных обстрелов 4 ноября 2023 года корвет "Аскольд" сейчас находится на ремонте на заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи. Поврежденные части корпуса корабля закрыли сверху русские.



Текущее состояние корветов проекта 22800 "Каракурт" в составе Черноморского флота / Фото MT_Anderson

Особый интерес вызывает снимок, сделанный 5 декабря 2023 г. в Новороссийске. На фото изображены два "Каракурта", в том числе завершенный и испытанный корабль под названием "Амур", а также, предположительно, судно "Туча".

В отличие от трех предыдущих "Каракуртов", построенных на керченском заводе "Залов", корвет "Туча" был построен на верфи в Зеленодольске, расположенном в Татарстане, на берегу Волги. Итак, существует предположение, что россияне транспортировали новый корабль "Калибр", который, возможно, заменил уничтоженный "Аскольд", в Новороссийск через Волго-Донской канал.



Корабль "Туча", который россияне перегнали из Татарстана / Фото из открытых источников

Что известно о новом российском корвете "Туча" Корвет Туча был заложен в 2019 году и спущен на воду в Зеленодольске в июле 2023 года. По своим характеристикам судно не отличается от предыдущих кораблей проекта 22800 Каракурт: полное водозамещение – 870 тонн;

длина и ширина корпуса – 67 и 11 метров;

автономность плавания – до 15 суток;

экипаж – 39 человек;

вооружение – 76-миллиметровая пушка, восемь пусковых под ракеты "Калибр" или "Оникс", "Панцирь" (в морской версии), а также дрон Орлан-10.



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