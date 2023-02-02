Найганебніша компонента вторгнення, – військовий експерт про чорноморську флотилію росіян

Воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував участь гордості російських окупантів – колишнього Чорноморського флоту – у війні проти України. За словами експерта, загарбники-моряки, маючи неймовірну перевагу у воді, показали себе максимально марно.

Свій аналіз ефективності флотилії Коваленко почав з роботи єдиного у Чорному морі російського дизель-електричного підводного човну проєкту 877В "Алроса", який із травня 2022 року бовтається у воді просто для виду та перебуває у бухті Севастополя більше часу, ніж у відкритому морі. За даними експерта, командування окупантів намагалося спробувати збільшити вогневий потенціал своєї флотилії, але у черговий раз зганьбилося.

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Більше часу на ремонті, ніж на воді: як "Алроса" стала черговою ганьбою росіян

Олександр Коваленко відзначив, що "Алроса" 8 років перебувала на ремонті на 13-му судноремонтному заводі. І от раптом у травні 2022 року окупанти заявили про повернення дизель-електричного підводного човна до складу чорноморської флотилії.

Росіяни поспіхом ввели підводний човен до складу своєї чорноморської флотилії, щоб збільшити вогневий потенціал у морі в розпал війни. Однак все вийшло як завжди – росіяни просто зганьбилися.

Після повернення з ремонтного заводу підводний човен у складі чорноморської флотилії не здійснив жодного бойового виходу у море й не запустив жодної крилатої ракети "Калібр" і жодного разу не виходила під водою у виключну економічну зону України у Чорному морі. Більшість часу "Алроса" просто провела у бухті в Севастополі.

Причина такого феєричного фіаско, як відзначає Олександр Коваленко, проста і банальна – підводний човен не завершив цикл ремонтних робіт, через що він абсолютно не боєздатний. Тобто введення "Алроси" у склад чорноморського флоту можна розцінювати виключно як піар-хід для демонстрації потужності, якої немає і залякування.

Таким чином, чорноморська компонента російських окупаційних військ, як на мене, може вважатися не тільки найнепотрібнішою в рамках цієї війни, а й ганебною. Оскільки стільки косяків, не допускав навіть тихоокеанський оселедець (морпіхи 155-ї бригади тихоокеанського флоту Росії – 24 Канал) під час штурму Вугледара, а косяків у них там…

– підсумував Коваленко.

Перевага у морі не допомогла: чорноморська флотилія і війна в Україні

На момент початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії були переваги за низкою показників, особливою була перевага на воді – у Криму досі базується російська чорноморська флотилія. Зараз корабельне угруповання ворога періодично використовують для завдання терористичних ракетних ударів по Україні.

У перший день вторгнення росіяни почали штурмувати острів Зміїний і використали для операції флагман чорноморського флоту – крейсер "Москва". Тоді ж прозвучала фраза від прикордонника, яка не тільки вказала кораблю напрямок, але й стала культовою. Однак доля крейсера печальна – 13 квітня 2022 року українські воїни за допомогою двох протикорабельних ракет "Нептун" відправили флагман чорноморського флоту на дно.

За 2 тижні до цього у порту Бердянська був знищений великий десантний корабель "Саратов" і пошкоджені "Новочеркаськ" та "Цезар Куніков". У травні біля острова Зміїного було ушкоджене судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров". У червні на тій же локації ЗСУ потопили буксирне судно "Рятувальник Василь Бех".

29 жовтня у бухті Севастополя пролунали вибухи, які міноборони Росії назвало атакою дронів та безпілотників, унаслідок якого морський тральщик "Іван Голубець" виведений з ладу, а "новий флагман" фрегат "Адмірал Макаров" та "Адмірал Григорович", ймовірно, були пошкоджені.

Флот та флотилія – відмінні речі. Хоч корабельне угруповання росіян у Чорному морі ще офіційно називається флотом – воно таким не є. Флагман від квітня 2022 року приміряє роль підводного човна, а конкретного місця базування в угруповання немає – судна постійно змінюють місце перебування для уникнення атак і періодично виходять у море для здійснення терористичних ракетних обстрілів. Тобто це угруповання кораблів не є флотом, а флотилією.