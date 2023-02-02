Самая позорная компонента вторжения – военный эксперт о черноморской флотилии россиян

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал участие гордости российских оккупантов – бывшего Черноморского флота – в войне против Украины. По словам эксперта, захватчики-моряки, имея невероятное преимущество в воде, показали себя максимально бесполезно.

Свой анализ эффективности флотилии Коваленко начал с работы единственной в Черном море российской дизель-электрической подлодки проекта 877В "Алроса", которая с мая 2022 года болтается в воде просто для вида и находится в бухте Севастополя больше времени, чем в открытом море. По данным эксперта, командование оккупантов пыталось попытаться увеличить огневой потенциал своей флотилии, но в очередной раз опозорилось.

Достойно внимания Смотрите также "Могучий" флот России не может выдвинуть нос в Черном море, – Яковенко

Больше времени на ремонте, чем на воде: как "Алроса" стала очередным позором россиян

Александр Коваленко отметил, что "Алроса" 8 лет находилась на ремонте на 13-м судоремонтном заводе. И вот вдруг в мае 2022 года оккупанты заявили о возвращении дизель-электрической подлодки в состав черноморской флотилии.

Россияне спешно ввели подлодку в состав своей черноморской флотилии, чтобы увеличить огневой потенциал в море в разгар войны. Однако все получилось как обычно – россияне просто опозорились.

После возвращения с ремонтного завода подлодка в составе черноморской флотилии не осуществила ни одного боевого выхода в море и не запустила ни одной крылатой ракеты "Калибр" и ни разу не выходила под водой в исключительную экономическую зону Украины в Черном море. Большую часть времени "Алроса" просто провела в бухте в Севастополе.

Причина такого феерического фиаско, как отмечает Александр Коваленко, проста и банальна – подлодка не завершила цикл ремонтных работ, из-за чего она абсолютно не боеспособна. То есть введение "Алросы" в состав черноморского флота можно расценивать исключительно как пиар-ход для демонстрации мощности, которой нет и запугивания.

Таким образом, черноморская компонента российских оккупационных войск, по-моему, может считаться не только самой ненужной в рамках этой войны, но и позорной. Поскольку столько косяков, не допускала даже тихоокеанскую сельдь (морпехи 155-й бригады тихоокеанского флота России – 24 Канал) во время штурма Угледара, а косяков у них там…

– подытожил Коваленко.

Преимущество в море не помогло: черноморская флотилия и война в Украине

К моменту начала полномасштабного вторжения в Украину в России были преимущества по ряду показателей, особенным было преимущество на воде – в Крыму до сих пор базируется российская черноморская флотилия. Сейчас корабельную группировку врага периодически используют для нанесения террористических ракетных ударов по Украине.

В первый день вторжения россияне начали штурмовать Змеиный остров и использовали для операции флагман черноморского флота – крейсер "Москва". Тогда же прозвучала фраза от пограничника, не только указавшая кораблю направление, но и ставшая культовой. Однако судьба крейсера печальная – 13 апреля 2022 года украинские воины с помощью двух противокорабельных ракет "Нептун" отправили флагман черноморского флота ко дну.

За 2 недели до этого в порту Бердянска был уничтожен большой десантный корабль "Саратов" и повреждены "Новочеркасск" и "Цезарь Куников". В мае у острова Змеиного было повреждено судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". В июне на той же локации ВСУ потопили буксирное судно "Спасатель Василий Бех".

29 октября в бухте Севастополя прогремели взрывы, которые минобороны россии назвало атакой дронов и беспилотников, в результате которого морской тральщик "Иван Голубец" выведен из строя, а "новый флагман" фрегат "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорьевич", вероятно.

Флот и флотилия – отличные вещи. Хотя корабельная группировка россиян в Черном море еще официально называется флотом – она такова не является. Флагман с апреля 2022 года примеряет роль подлодки, а конкретного места базирования в группировке нет – суда постоянно меняют место нахождения во избежание атак и периодически выходят в море для совершения террористических ракетных обстрелов. То есть эта группировка кораблей не является флотом, а флотилией.