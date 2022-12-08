Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он считает, что на сегодняшний день Черное море стало внутренним морем Турции и, как ни странно, Украины. При том, что раньше Россия была там бесспорно владычицей и хозяйничала, как хотела.

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Российский оппозиционер рассказал, что наиболее мощная ударная группировка российских кораблей теперь стеснительно толпится в Средиземном море – прямо у входа в Черное море.

Когда это такое было, что Россия фактически потеряла Черное море!,

– сказал Яковенко.

Он прокомментировал слова президента России, который накануне заявил, что "Азовское море стало внутренним морем России и что это серьезные вещи".

А почему радоваться Азовскому, у нас еще есть Каспийское море. Байкал есть. Пока есть!,

– отметил российский оппозиционер.

Он уверен, что Россия полностью потеряла Черное море, и для Кремля это серьезное поражение.

Просто сравните масштабы, что такое Черное море и что такое Азовское море,

– сказал Яковенко.

Игорь Яковенко о потере Россией Черного моря: смотрите видео

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