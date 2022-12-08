Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він вважає, що на сьогодні Чорне море стало внутрішнім морем Туреччини і, як не дивно, України. При тому що раніше Росія була там безперечною володаркою і господарювала, як хотіла.

Важливо Місто незламності: чому битва за Бахмут є вирішальною для контролю України над Донбасом

Російський опозиціонер розповів, що найбільш потужне ударне угруповання російських кораблів тепер сором'язливо товпиться у Середземному морі – безпосередньо біля входу до Чорного моря.

Коли це таке було, що Росія фактично втратила Чорне море!,

– сказав Яковенко.

Він прокоментував слова президента Росії, який напередодні заявив, що "Азовське море стало внутрішнім морем Росії і що це – серйозні речі".

А чого радіти Азовському, у нас ще є Каспійське море. Байкал є. Поки що є!,

– відзначив російський опозиціонер.

Він впевнений, що Росія повністю втратила Чорне море і для Кремля це серйозна поразка.

Просто порівняйте масштаби, що таке Чорне море та що таке Азовське море,

– сказав Яковенко.

Ігор Яковенко про втрату Росією Чорного моря: дивіться відео

Заяви Путіна про війну: останні новини