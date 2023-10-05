Загроза менша, але залишається: як зможе діяти ворожий флот у Новоросійську

Упродовж останніх тижнів Чорноморський флот зазнав потужних ударів. Невдовзі після цього росіяни у раптовому порядку вивели певну кількість своїх кораблів з Севастополя в Новоросійськ.

Ще до початку повномасштабної війни у Новоросійську існувала військово-морська база, але кораблі, які там стояли, були лише незначною частиною Чорноморського флоту. Про це 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що найновіші кораблі й підводні човни росіяни перебазували до Новоросійська ще після перших ударів ЗСУ, приблизно рік тому.

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Що означає перебазування кораблів

Після ударів по "Севморзаводу" та штабу Чорноморського флоту Росія додатково перебазувала в Новоросійськ інші кораблі. За словами Риженка, мовиться про 3 одиниці: фрегат "Адмірал Макаров", який є флагманом Чорноморського флоту, корвет типу "Буян-М" та підводний човен "Великий Новгород", який нещодавно ремонтували у Севастополі.

Сьогодні у Новоросійську перебуває 5 десантних кораблів, 3 підводних човни, два фрегати. В Севастополі також залишається багато кораблів різного класу, але вони радянського зразка, хіба, за винятком "Циклона",

– розповів капітан першого рангу запасу ВМС.

Він додав, що декілька місяців тому почалося розосередження сил між портами та пунктами базування в Криму. Цікаво, що після того, як Росія вийшла із "зернової угоди", в Новоозерному почали постійно базуватися 2 ракетних катери радянської побудови. Вони можуть перехоплювати кораблі, тому, ймовірно, це зроблено для блокування судноплавства у межах міжнародних вод.

Андрій Риженко пояснив, що означає перебазування російських кораблів: дивитися відео

Які бойові можливості цих суден

Росіяни все-таки можуть завдавати ракетних ударів "Калібрами" з Новоросійська, адже дальність комплексів дозволяє їм це робити. Але й для України з'являються певні можливості.

Завдяки даним розвідки ми, можливо, раніше будемо виявляти факти пуску ракет і готувати наші системи ППО. Це додаткових 300 – 400 кілометрів. Але, на жаль, ці ракети можуть дістати до будь-якого куточка нашої держави,

– зауважив Риженко.

Щодо можливостей десантних кораблів, то сьогодні їх або ремонтують, бо є багато пошкоджених, або застосовують, як логістичні одиниці для доставляння вантажу. Одним із завдань ворога також може бути блокування північно-західної частини Чорного моря. Для цього у них є і кораблі, і літаки.

На думку Риженка, завдавати ударів по Новоросійську Україні буде складно через велику дальність, але певні можливості, ймовірно, вдасться знайти.

Думаю, ми шукаємо, як підлаштувати тактику і максимально використати слабкі місця противника й завдати йому поразки,

– підкреслив Риженко.

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