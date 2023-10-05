Загроза менша, але залишається: як зможе діяти ворожий флот у Новоросійську
Упродовж останніх тижнів Чорноморський флот зазнав потужних ударів. Невдовзі після цього росіяни у раптовому порядку вивели певну кількість своїх кораблів з Севастополя в Новоросійськ.
Ще до початку повномасштабної війни у Новоросійську існувала військово-морська база, але кораблі, які там стояли, були лише незначною частиною Чорноморського флоту. Про це 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що найновіші кораблі й підводні човни росіяни перебазували до Новоросійська ще після перших ударів ЗСУ, приблизно рік тому.
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Що означає перебазування кораблів
Після ударів по "Севморзаводу" та штабу Чорноморського флоту Росія додатково перебазувала в Новоросійськ інші кораблі. За словами Риженка, мовиться про 3 одиниці: фрегат "Адмірал Макаров", який є флагманом Чорноморського флоту, корвет типу "Буян-М" та підводний човен "Великий Новгород", який нещодавно ремонтували у Севастополі.
Сьогодні у Новоросійську перебуває 5 десантних кораблів, 3 підводних човни, два фрегати. В Севастополі також залишається багато кораблів різного класу, але вони радянського зразка, хіба, за винятком "Циклона",
– розповів капітан першого рангу запасу ВМС.
Він додав, що декілька місяців тому почалося розосередження сил між портами та пунктами базування в Криму. Цікаво, що після того, як Росія вийшла із "зернової угоди", в Новоозерному почали постійно базуватися 2 ракетних катери радянської побудови. Вони можуть перехоплювати кораблі, тому, ймовірно, це зроблено для блокування судноплавства у межах міжнародних вод.
Андрій Риженко пояснив, що означає перебазування російських кораблів: дивитися відео
Які бойові можливості цих суден
Росіяни все-таки можуть завдавати ракетних ударів "Калібрами" з Новоросійська, адже дальність комплексів дозволяє їм це робити. Але й для України з'являються певні можливості.
Завдяки даним розвідки ми, можливо, раніше будемо виявляти факти пуску ракет і готувати наші системи ППО. Це додаткових 300 – 400 кілометрів. Але, на жаль, ці ракети можуть дістати до будь-якого куточка нашої держави,
– зауважив Риженко.
Щодо можливостей десантних кораблів, то сьогодні їх або ремонтують, бо є багато пошкоджених, або застосовують, як логістичні одиниці для доставляння вантажу. Одним із завдань ворога також може бути блокування північно-західної частини Чорного моря. Для цього у них є і кораблі, і літаки.
На думку Риженка, завдавати ударів по Новоросійську Україні буде складно через велику дальність, але певні можливості, ймовірно, вдасться знайти.
Думаю, ми шукаємо, як підлаштувати тактику і максимально використати слабкі місця противника й завдати йому поразки,
– підкреслив Риженко.
Удари по Чорноморському флоту Росії: що відомо
- Росіяни добре запам'ятали 22 вересня, коли ракетного удару зазнав штаб Чорноморського флоту, саме тоді, коли там відбувалася нарада вищого керівництва. Згодом у Силах спеціальних операцій повідомили про загибель кількох десятків офіцерів, а також командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Поранень зазнали близько сотні росіян, а саму будівлю відновити вже не вдасться.
- Перед тим серйозних пошкоджень зазнав російський підводний човен "Ростов-на-Дону", з якого обстрілювали Україну, та великий десантний корабель "Мінськ". Вони перебували на ремонті у Севастополі. Внаслідок успішної атаки також було зруйноване обладнання судноремонтного заводу.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк такі ситуації назвала "елементами внутрішньої руйнації", які ослаблюють ворога. Їх влаштовують поступово, адже у противника ще залишається потужне озброєння, з якими треба поборотися.