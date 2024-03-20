Не дамо втекти, – полковник запасу ЗСУ про долю Чорноморського флоту

Україна посилено працює над знищенням ворожих кораблів у Чорному морі. Зараз окупанти не мають ефективних варіантів, як захистити свій флот.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що окупанти вже дали наказ збільшити кількість вогневих точок на кораблях. Але це не дасть результату.

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Не від кількості вогневих точок залежить захист корабля. Тут є інші механізми.

Здебільшого все залежить від кількості кораблів у групі, які виконують певні завдання. Наразі Чорне море – це закрита водойма. А близько третини кораблів Чорноморського флоту затоплені або пошкоджені. Те, що лишилося, не зможе урятуватися навіть у групі,

– сказав Світан.

Що буде з Чорноморським флотом

Як наголосив Світан, Росія вже втратила крейсер "Москва" та кілька важливих ракетоносіїв. Наразі у них немає механізму, як захистити кораблі від надводних дронів та ракет.

А з появою в України винищувачів F-16 ситуація для російських кораблів може стати ще гіршою. Якщо буде відповідне озброєння, то можна буде ще легше все це знищувати.

F-16 просто розстріляють цей флот. Для Росії велика проблема його вберегти. Єдина можливість – провести контрольоване затоплення. Бо навіть з Чорного моря ми не дамо їм втекти,

– підкреслив Світан.

Знищення російських кораблів: коротко