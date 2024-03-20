Не дадим убежать, – полковник запаса ВСУ о судьбе Черноморского флота

Украина усиленно работает над уничтожением вражеских кораблей в Черном море. Сейчас оккупанты не имеют эффективных вариантов, как защитить свой флот.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что оккупанты уже дали приказ увеличить количество огневых точек на кораблях. Но это не даст результата.

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Не от количества огневых точек зависит защита корабля. Здесь есть другие механизмы.

В основном все зависит от количества кораблей в группе, которые выполняют определенные задачи. Сейчас Черное море – это закрытый водоем. А около трети кораблей Черноморского флота затоплены или повреждены. То, что осталось, не сможет спастись даже в группе,

– сказал Свитан.

Что будет с Черноморским флотом

Как отметил Свитан, Россия уже потеряла крейсер "Москва" и несколько важных ракетоносителей. Сейчас у них нет механизма, как защитить корабли от надводных дронов и ракет.

А с появлением в Украине истребителей F-16 ситуация для российских кораблей может стать еще хуже. Если будет соответствующее вооружение, то можно будет еще легче все это уничтожать.

F-16 просто расстреляют этот флот. Для России большая проблема его уберечь. Единственная возможность – провести контролируемое затопление. Потому что даже из Черного моря мы не дадим им убежать,

– подчеркнул Свитан.

Уничтожение российских кораблей: коротко