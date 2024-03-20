Не дадим убежать, – полковник запаса ВСУ о судьбе Черноморского флота
Украина усиленно работает над уничтожением вражеских кораблей в Черном море. Сейчас оккупанты не имеют эффективных вариантов, как защитить свой флот.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что оккупанты уже дали приказ увеличить количество огневых точек на кораблях. Но это не даст результата.
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Не от количества огневых точек зависит защита корабля. Здесь есть другие механизмы.
В основном все зависит от количества кораблей в группе, которые выполняют определенные задачи. Сейчас Черное море – это закрытый водоем. А около трети кораблей Черноморского флота затоплены или повреждены. То, что осталось, не сможет спастись даже в группе,
– сказал Свитан.
Что будет с Черноморским флотом
Как отметил Свитан, Россия уже потеряла крейсер "Москва" и несколько важных ракетоносителей. Сейчас у них нет механизма, как защитить корабли от надводных дронов и ракет.
А с появлением в Украине истребителей F-16 ситуация для российских кораблей может стать еще хуже. Если будет соответствующее вооружение, то можно будет еще легче все это уничтожать.
F-16 просто расстреляют этот флот. Для России большая проблема его уберечь. Единственная возможность – провести контролируемое затопление. Потому что даже из Черного моря мы не дадим им убежать,
– подчеркнул Свитан.
Уничтожение российских кораблей: коротко
- Недавно министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Крым. Он дал задание, чтобы личный состав там регулярно учился отражать украинские атаки. Кроме того, Шойгу поручил увеличить количество огневых средств на кораблях, чтобы уберечься от беспилотников.
- В Институте изучения войны отметили – российское минобороны дало сигнал, что собирается защищать флот. Параллельно они сменили командование. Это свидетельствует, что враг боится новых ударов со стороны Украины.
- Украинские защитники потопили вражеский большой десантный корабль "Цезарь Куников" 14 февраля. Произошло это возле Алупки. В свое время его удалось повредить во время атаки на порт в Бердянске в марте 2022 года.