Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що окупанти вже дали наказ збільшити кількість вогневих точок на кораблях. Але це не дасть результату.
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Не від кількості вогневих точок залежить захист корабля. Тут є інші механізми.
Здебільшого все залежить від кількості кораблів у групі, які виконують певні завдання. Наразі Чорне море – це закрита водойма. А близько третини кораблів Чорноморського флоту затоплені або пошкоджені. Те, що лишилося, не зможе урятуватися навіть у групі,
– сказав Світан.
Що буде з Чорноморським флотом
Як наголосив Світан, Росія вже втратила крейсер "Москва" та кілька важливих ракетоносіїв. Наразі у них немає механізму, як захистити кораблі від надводних дронів та ракет.
А з появою в України винищувачів F-16 ситуація для російських кораблів може стати ще гіршою. Якщо буде відповідне озброєння, то можна буде ще легше все це знищувати.
F-16 просто розстріляють цей флот. Для Росії велика проблема його вберегти. Єдина можливість – провести контрольоване затоплення. Бо навіть з Чорного моря ми не дамо їм втекти,
– підкреслив Світан.
Знищення російських кораблів: коротко
- Нещодавно міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу приїхав до Криму. Він дав завдання, аби особовий склад там регулярно навчався відбивати українські атаки. Крім того, Шойгу доручив збільшити кількість вогневих засобів на кораблях, аби вберегтися від безпілотників.
- В Інституті вивчення війни зазначили – російське міноборони дало сигнал, що збирається захищати флот. Паралельно вони змінили командування. Це свідчить, що ворог боїться нових ударів з боку України.
- Українські захисники потопили ворожий великий десантний корабель "Цезар Куніков" 14 лютого. Сталося це біля Алупки. Свого часу його вдалося пошкодити під час атаки на порт у Бердянську у березні 2022 року.