У Чорному морі затонуло судно з хімікатами: це може загрожувати екологічною катастрофою

У Чорному морі затонуло судно з хімікатами. На борту турецького корабля було 3 тисячі тонн карабіну.

Припускають, що це може призвести до екологічної катастрофи в заповіднику Каліакра. Там проживають багато морських птахів та інших видів, що під загрозою зникнення.

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У Чорному морі затонув човен з хімікатами

Турецьке судно Vera Su налетіло на скелі та затонуло й врятувати вже неможливо. Проте наразі намагаються потрапити у вантажний відсік, щоб видалити карбамід. Проте через погану погоду це важко зробити.

Капітан та виконавчий директор Болгарської морської адміністрації Венцислав Іванов заявив, що моторний відсік вантажного корабля затоплений.

У корпусі судна є дірки. Судно не можна врятувати, а тільки вжити заходів з видалення затонулого майна,

– розповів Іванов.

Попередньо судно вже оглядали водолази, які виявили, що воно застрягло на морському дні і вже мало шансів зрушити його.

До речі, влада повідомила, що корабель застряг 20 вересня в гарну погоду. Це трапилось біля кам'янистого берега. Звинувачення ж переконане, що черговий член екіпажу заснув. За 6 днів не проводили ніяких рятувальних операцій, хоч було відомо про небезпеку для навколишнього середовища.

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