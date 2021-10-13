Припускають, що це може призвести до екологічної катастрофи в заповіднику Каліакра. Там проживають багато морських птахів та інших видів, що під загрозою зникнення.
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У Чорному морі затонув човен з хімікатами
Турецьке судно Vera Su налетіло на скелі та затонуло й врятувати вже неможливо. Проте наразі намагаються потрапити у вантажний відсік, щоб видалити карбамід. Проте через погану погоду це важко зробити.
Капітан та виконавчий директор Болгарської морської адміністрації Венцислав Іванов заявив, що моторний відсік вантажного корабля затоплений.
У корпусі судна є дірки. Судно не можна врятувати, а тільки вжити заходів з видалення затонулого майна,
– розповів Іванов.
Попередньо судно вже оглядали водолази, які виявили, що воно застрягло на морському дні і вже мало шансів зрушити його.
До речі, влада повідомила, що корабель застряг 20 вересня в гарну погоду. Це трапилось біля кам'янистого берега. Звинувачення ж переконане, що черговий член екіпажу заснув. За 6 днів не проводили ніяких рятувальних операцій, хоч було відомо про небезпеку для навколишнього середовища.
Коротко про аварії суден
- 5 жовтня Держприкордонслужба не погодилася з висновком слідчих по справі аварії танкера Delfi. Днем раніше прокуратура повідомила про підозру командиру прикордонного корабля. Мовиться про ситуацію, коли Delfi затонув у акваторії Одеси восени 2019 року.
- 5 жовтня 2021 року в Ізмаїлі на Одещині загорілося буксирувальне судно. Туди одразу направили 18 рятувальників, які загасили полум'я. Проте причина загоряння наразі невідома.
- У вересні 2021 року Україна проводила в Чорному морі навчання "Об'єднанні зусилля – 2021". Російські кораблі намагалися спровокувати українських моряків, проте не вдалось. "Ізумруд" намагався змусити змінити курс українського "Слов'янська", та йому не вистачило потужності.