Предполагают, что это может привести к экологической катастрофе в заповеднике Калиакра. Там проживает много морских птиц и других видов, которые находятся под угрозой исчезновения.
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В Черном море затонула лодка с химикатами
Турецкое судно Vera Su налетело на скалы и затонуло, и спасти его уже невозможно. Сейчас пытаются попасть в грузовой отсек, чтобы удалить карбамид. Однако из-за плохой погоды это трудно сделать.
Капитан и исполнительный директор Болгарской морской администрации Венцислав Иванов заявил, что моторный отсек грузового корабля затоплен.
В корпусе судна есть дырки. Судно не спасти, а только принять меры по удалению затонувшего имущества,
– рассказал Иванов.
Предварительно судно уже осматривали водолазы, которые обнаружили, что оно застряло на морском дне и уже мало шансов сдвинуть его.
Кстати, власти сообщили, что корабль застрял 20 сентября в хорошую погоду. Это случилось у каменистого берега. Обвинение же убеждено, что дежурный член экипажа заснул. За 6 дней не проводили никаких спасательных операций, хотя было известно об опасности для окружающей среды.
Кратко об авариях судов
- 5 октября Госпогранслужба не согласилась с выводом следователей по делу крушения танкера Delfi. Днем ранее прокуратура сообщила о подозрении командиру пограничного корабля. Речь идет о ситуации, когда Delfi затонул в акватории Одессы осенью 2019 года.
- 5 октября 2021 года в Измаиле Одесской области загорелось буксировочное судно. Туда сразу направили 18 спасателей, которые потушили пламя. Однако причина возгорания пока неизвестна.
- В сентябре 2021 года Украина проводила в Черном море учения "Объединенные усилия – 2021". Российские корабли пытались спровоцировать украинских моряков, однако не удалось. "Изумруд" пытался заставить украинский "Славянск" изменить курс, но ему не хватило мощности.