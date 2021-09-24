Произошло это 23 сентября около 00:30 по киевскому времени. Для стратегического командно-штабного учения Украина закрыла район Черного моря.

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Российские корабли провоцировали украинцев

К украинскому военному кораблю "Горловка" вдруг приблизился корабль России. Он стал выяснять характер действий украинского корабля через канал морской радиосвязи. Впрочем, он не соблюдал правила радиообмена, скрывая свои позывной и принадлежность.

Утром, около 10:00 часов, в направлении закрытого района начал маневрировать российский пограничный сторожевой корабль "Изумруд". Он проследовал на пересечение курса украинского патрульного катера "Славянск". Впрочем, из-за высокой маневренности этого украинского катера типа "Айленд" корабли разошлись по корме на расстоянии одной мили.

В дальнейшем десантный корабль "Саратов" и "Изумруд", которые базируются в оккупированном Крыму, наблюдали за украинскими военными.

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"Современное российское судно не справилось с маневром"

Как отметил на своей странице в фейсбуке эксперт украинского морского независимого профсоюза и общественный деятель Борис Бабин, россияне хотели "подрезать" курс украинцев.

"Изумруд "пытался заставить изменить курс украинский "Славянск". Как подчеркивает Бабин, это тот самый "Изумруд" который принимал участие в обстреле и захвате катеров ВМС Украины в 2018 году. А "Славянск" – это катер, который в 2019 году передала береговая охрана ВМС США.

Но эти маневры "современного российского судна" проекта 22460, построенного в 2012–2013 годах по "новейшим российским технологиям, превышающим американский империалистический стелс" не привели к успеху,

– написал Бабин.

Оказалось, что мореходность построенного в 1988 году "Славянска" оказалась значительно выше. Бабин сыронизировал, что Россия может кичиться только количеством, однако не качеством своего флота.

Обратите внимание! Украина часто проводит военные учения по противодействию врагу со стороны России. Например, 16 сентября на побережье Азовского моря состоялись плановые учения противодесантной обороны.