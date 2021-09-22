Об этом в комментарии пропагандистскому СМИ заявил директор так называемой АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров.

Между тем Зеленский в Нью-Йорке обсудил с Эрдоганом проблемы Крыма

Зеленский задолжал за квартиру в Ливадии

По словам оккупантов, Зеленский не платил коммунальные услуги уже два месяца. Раньше таких просрочек платежей за ним не было. Чтобы организация подала в суд, нужно не менее трех "долговых" месяцев. Так и угрожают президенту Украины: если проплат не будет – подадут в суд, а там – якобы и до продажи недалеко.

Приставы занимаются вопросами взыскания. Они проводят ревизию имущества, и смотрят, какими способами должник может отдать долг. Дело может дойти вплоть до продажи имущества,

– объяснил Петров.

Он выразил надежду, что президент Украины погасит долги и снова станет законопослушным плательщиком.

Что известно о квартире Зеленских в Ялте