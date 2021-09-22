Про це в коментарі пропагандистському ЗМІ заявив директор так званої АНО "ЖКГ Контроль Республіки Крим" Анатолій Петров.

Тим часом Зеленський у Нью-Йорку обговорив з Ердоганом проблеми Криму

Зеленський заборгував за квартиру в Лівадії

За словами окупантів, Зеленський не платив комунальні послуги вже два місяці. Раніше таких прострочень платежів за ним не було. Аби організація подала до суду, потрібно щонайменше трьох "боргових" місяців. Так і погрожують Президенту України: якщо проплат не буде – подадуть у суд, а там – начебто і до продажу недалеко.

Пристави займаються питаннями стягнення. Вони проводять ревізію майна, і дивляться, якими способами боржник може віддати борг. Справа може зайти аж до продажу майна,

– пояснив Петров.

Він висловив надію, що президент України погасить борги і знову стане законослухняним платником.

Що відомо про квартиру Зеленських у Ялті