В Черном море затонуло судно с химикатами: это может грозить экологической катастрофой

В Черном море затонуло судно с химикатами. На борту турецкого корабля было 3 тысячи тонн карбамида.

Предполагают, что это может привести к экологической катастрофе в заповеднике Калиакра. Там проживает много морских птиц и других видов, которые находятся под угрозой исчезновения.

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В Черном море затонула лодка с химикатами

Турецкое судно Vera Su налетело на скалы и затонуло, и спасти его уже невозможно. Сейчас пытаются попасть в грузовой отсек, чтобы удалить карбамид. Однако из-за плохой погоды это трудно сделать.

Капитан и исполнительный директор Болгарской морской администрации Венцислав Иванов заявил, что моторный отсек грузового корабля затоплен.

В корпусе судна есть дырки. Судно не спасти, а только принять меры по удалению затонувшего имущества,

– рассказал Иванов.

Предварительно судно уже осматривали водолазы, которые обнаружили, что оно застряло на морском дне и уже мало шансов сдвинуть его.

Кстати, власти сообщили, что корабль застрял 20 сентября в хорошую погоду. Это случилось у каменистого берега. Обвинение же убеждено, что дежурный член экипажа заснул. За 6 дней не проводили никаких спасательных операций, хотя было известно об опасности для окружающей среды.

Кратко об авариях судов