Трагедія на "Південмаші" у Дніпрі: ДБР прийшло з обшуками в частину, де служив Рябчук
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань проводить обшуки у військовій частині, де проходив службу Артем Рябчук, який влаштував стрілянину на "Південмаші" в Дніпрі.
Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.
Читайте також У загиблої під час стрілянини на "Південмаші" залишилася 11-річна дочка
З метою перевірки обставин, які могли стати передумовами чи причиною вчинення злочину, слідчі ДБР проводять невідкладний обшук у військовій частині Нацгвардії, де проходив службу підозрюваний у вбивстві співслужбовців на "Південмаші" Артем Рябчук,
– зазначили правоохоронці.
Працівники Державного бюро розслідувань вивчають документи щодо:
- порядку проходження та організації служби;
- роботи з особовим складом;
- роботи психологів відповідного підрозділу.
Усе це необхідно для всебічного та повного розслідування даного кримінального провадження.
ДБР прийшло з обшуками в частину, де служив Артем Рябчук / Фото Державного бюро розслідувань
Трагедія у Дніпрі: що відомо
- На заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня солдат строкової служби розстріляв своїх товаришів.
- У результаті цього нападу загинули 4 військових та цивільна жінка. Ще 5 людей постраждали.
- Зловмисник втік з місця події, проте згодом попросив перехожу зателефонувати до поліції.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що чоловіка вдалося затримати.
- Згодом речниця МВС Альона Матвєєва вказала, що психічних відхилень у стрільця не виявили.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що проти нацгвардійця, який стріляв у службовців, відкрили 3 кримінальні справи. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру.
- У ДБР додали, що проситимуть запобіжний захід – тримання під вартою без можливості застави.