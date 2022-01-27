ДБР відкрило кримінальну справу через трагедію на "Південмаші"
Джерело:ДБР
ДБР відкрила кримінальну справу через трагедію на "Південмаші" 27 січня. Нацгвардієць Артем Рябчук під час видачі зброї розстріляв варту.
У ДБР повідомили, що на місце події виїхала оперативно-слідча група на чолі з керівництвом ТУ ДБР у Полтаві. Свою діяльність воно також поширює на територію Дніпра.
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Окрім того, на територію "Південмаш" скерували групу на чолі з керівництвом Головного слідчого управління ДБР. Пресслужба повідомила, що під час попереднього огляду встановили: військовий Нацгвардії відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі.
У результаті 5 людей загинули серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеню тяжкості. Військовий зі зброєю та набоями втік з місця події. За цим фактом розпочали кримінальне провадження,
– мовиться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та мотиви трагедії.
Під час трагедії загинули 5 людей
Рябчук розстріляв 5 людей. Серед них 4 військових та 1 цивільна. Усі загиблі – люди молодого віку.
Жертвами трагедії стали:
- Олександр Буганов;
- Артем Левківський;
- Олександр Драган;
- Леонід Черник;
- Віра Лебідинець.