ДБР відкрило кримінальну справу через трагедію на "Південмаші"

ДБР відкрила кримінальну справу через трагедію на "Південмаші" 27 січня. Нацгвардієць Артем Рябчук під час видачі зброї розстріляв варту.

У ДБР повідомили, що на місце події виїхала оперативно-слідча група на чолі з керівництвом ТУ ДБР у Полтаві. Свою діяльність воно також поширює на територію Дніпра.

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Окрім того, на територію "Південмаш" скерували групу на чолі з керівництвом Головного слідчого управління ДБР. Пресслужба повідомила, що під час попереднього огляду встановили: військовий Нацгвардії відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі.

У результаті 5 людей загинули серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеню тяжкості. Військовий зі зброєю та набоями втік з місця події. За цим фактом розпочали кримінальне провадження,

– мовиться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та мотиви трагедії.

Під час трагедії загинули 5 людей

Рябчук розстріляв 5 людей. Серед них 4 військових та 1 цивільна. Усі загиблі – люди молодого віку.

Жертвами трагедії стали:

Олександр Буганов;

Артем Левківський;

Олександр Драган;

Леонід Черник;

Віра Лебідинець.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.