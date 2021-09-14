Де в законі написано таке, – у Хмельницькому патрульний відмовлявся спілкуватися українською

14 вересня 2021 , 10:35
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Джерело:

фейсбук Віктора Булика

У Хмельницьому виник скандал за участю правоохоронця. Поліцейський відмовлявся спілкуватись українською мовою.

Поліцейського кілька разів просили розмовляти із громадянами державною мовою, однак той принципово відмовлявся виконувати цю вимогу.

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Колеги стали захищати правоохоронця

Інші поліцейські не зробили зауваження правоохоронцю. Натомість вони почали захищати його аргументами нібито можна спілкуватись і російською. Вони казали "а де в законі написано таке…".

Депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик зазначив, що це зазначено в законі про забезпечення функціонування української мови як державної.

Відповідно до цього ж закону є ще категорії громадян, які повинні розмовляти державною мовою, і якщо ці категорії порушують вказані вимоги, то до них потрібно викликати поліцію. Питання риторичне як би відреагували "герої" цього відео, якби вони приїхали на такий виклик,
– наголосив Бурлик.

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Що робити, якщо не хочуть обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ольга Музика