Де в законі написано таке, – у Хмельницькому патрульний відмовлявся спілкуватися українською

У Хмельницьому виник скандал за участю правоохоронця. Поліцейський відмовлявся спілкуватись українською мовою.

Поліцейського кілька разів просили розмовляти із громадянами державною мовою, однак той принципово відмовлявся виконувати цю вимогу.

Читайте також Удар у серце дракона, – Арестович пропонує перейменувати українську мову

Колеги стали захищати правоохоронця

Інші поліцейські не зробили зауваження правоохоронцю. Натомість вони почали захищати його аргументами нібито можна спілкуватись і російською. Вони казали "а де в законі написано таке…".

Депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик зазначив, що це зазначено в законі про забезпечення функціонування української мови як державної.

Відповідно до цього ж закону є ще категорії громадян, які повинні розмовляти державною мовою, і якщо ці категорії порушують вказані вимоги, то до них потрібно викликати поліцію. Питання риторичне як би відреагували "герої" цього відео, якби вони приїхали на такий виклик,

– наголосив Бурлик.

Що відомо про схожі випадки

У Харкові продавчиня продуктового кіоску "Колосся. Долина смаку" відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою і заявила, щоб та "котилася до Бандерштадту". Жінка стверджувала, що "вона росіянка, приїхала з Росії, і що ніякої української тут не буде". Згодом продавчиню звільнили.

У Києві працівниця IT-компанії у своєму інстаграмі написала, що вона не переварює української мови. Їй не сподобалося те, що від 16 липня набувають чинності нові норми закону про мову. Дівчину звільнили.

Працівниця відділу кадрів компанії Columb Trade потрапила у гучний скандал через відмову дівчині у працевлаштуванні через мову. За декілька днів вона попросила вибачення і зізналася, що винна.



Що робити, якщо не хочуть обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу