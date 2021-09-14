Де в законі написано таке, – у Хмельницькому патрульний відмовлявся спілкуватися українською
Джерело:фейсбук Віктора Булика
У Хмельницьому виник скандал за участю правоохоронця. Поліцейський відмовлявся спілкуватись українською мовою.
Поліцейського кілька разів просили розмовляти із громадянами державною мовою, однак той принципово відмовлявся виконувати цю вимогу.
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Колеги стали захищати правоохоронця
Інші поліцейські не зробили зауваження правоохоронцю. Натомість вони почали захищати його аргументами нібито можна спілкуватись і російською. Вони казали "а де в законі написано таке…".
Депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик зазначив, що це зазначено в законі про забезпечення функціонування української мови як державної.
Відповідно до цього ж закону є ще категорії громадян, які повинні розмовляти державною мовою, і якщо ці категорії порушують вказані вимоги, то до них потрібно викликати поліцію. Питання риторичне як би відреагували "герої" цього відео, якби вони приїхали на такий виклик,
– наголосив Бурлик.
Що відомо про схожі випадки
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Що робити, якщо не хочуть обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу