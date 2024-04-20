Дефіцит ППО в Україні: у ISW пояснили, як Росія це використовує для просування на полі бою

Росіяни активізували свої зусилля на Донеччині. Вони активно намагаються наступати на Часів Яр і через дефіцит засобів протиповітряної оборони в нашій державі вони можуть просуватись.

Україна має обмежені можливості у кількості засобів протиповітряної оборони. Це дозволяє російським літакам вільно діяти на певних критичних ділянках фронту.

Дивіться також Декілька видів: в Повітряних силах детально пояснили, якого ППО не вистачає Україні

Авіація підтримує просування

Російські мілблогери 19 квітня показали, як російські винищувачі Су-25 і Су-34 діють на низьких висотах поблизу Часового Яру Донецької області та завдають ударів по українських позиціях, щоб підтримати просування Росії.

Здатність російської авіації діяти на глибині понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту, не зазнаючи значних втрат, свідчить про те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі недостатня, щоб стримувати або перешкоджати російським літакам діяти на лінії фронту,

– вважають аналітики.

Здатність України завдавати дальніх ударів для збиття російських стратегічних літаків, які ведуть бойові дії, може тимчасово обмежити операції російської авіації, як це було з тактичною авіацією. Однак навіть український ударний потенціал не компенсує критичний дефіцит протиповітряної оборони України. Силам оборони доводиться використовувати матеріальну техніку та розміщувати свої обмежені засоби ППО в одних районах, а не в інших, дозволяючи авіації ворога підтримувати послідовні та швидкі досягнення на землі.

Про нестачу ППО говорять постійно

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна потребує західних поставок артилерійських боєприпасів, засобів ППО, артилерійських і ракетних систем великої дальності та винищувальної авіації. Президент України виступив на Раді Україна – НАТО 19 квітня і повторив, що Україні потрібні мінімум сім додаткових систем ППО Patriot для захисту від ракетних ударів Росії та постійних атак безпілотників. Він закликав західні країни виконати свою обіцянку надати один мільйон артилерійських снарядів Україні.

За його словами, ракетно-артилерійські системи дальнього радіуса дії вкрай необхідні для покращення ударного потенціалу України та що Україні потрібна достатня кількість винищувачів, щоб протистояти російській авіації.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що кілька невизначених членів НАТО взяли неуточнені зобов’язання під час засідання Ради Україна – НАТО щодо надання Україні додаткової протиповітряної оборони, артилерії, засобів глибокого високоточного удару та безпілотників.

Україна збила російський Ту-22