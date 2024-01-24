Потрібно 4 – 5 мільйонів робочої сили з Азії та Африки: яким буде населення України після війни

Наразі невідомо, яким буде демографічний склад України в кількісному і якісному планах після завершення повномасштабної війни. Ймовірно, наша держава переживатиме дефіцит робочої сили.

Вже зараз, на другий рік війни, що триває, в Україні фіксують дефіцит робочої сили, коли підприємству бракує працівників. Це пов'язано із тим, що багато чоловіків і жінок працездатного віку служать у війську, а ще частина виїхала за кордон, йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.

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Дефіцит робочої сили у 5 мільйонів

Говорити про точний рівень цього дефіциту можна вже буде лише тоді, коли закінчаться бойові дії. Втім, вже зараз, активно обговорюють можливість залучення до робіт в Україні робочої сили з інших країн.

За розрахунками Мінекономіки, наша країна може мати потребу в 4 – 5 мільйонів. Як зазначає Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії, це дуже велика кількість людей, яку треба буде також забезпечити не лише роботою, але й житлом.

Фахівець припускає, що це будуть люди переважно з країн Азії та Африки, де рівень життя і відповідно заробітної плати нижчий, ніж в Україні.

"Мінуси" залучення мігрантів

На переконання Гладуна, залучення 4 – 5 мільйонів мігрантів негативно позначиться на соціальній, етнічній, релігійній та культурній складовій населення України. Це доводить досвід низки європейських країн, політика мультикультуралізму і відкритості до мігрантів яких, спричинила загострення у суспільстві.

Тому експерт вважає, що слід розглянути вахтовий метод.

Залучати людей на тимчасову роботу – вони приїхали, попрацювали й повернулися до своїх країн,

– пояснив заступник директора Інституту демографії.

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