Потрібно 4 – 5 мільйонів робочої сили з Азії та Африки: яким буде населення України після війни
Наразі невідомо, яким буде демографічний склад України в кількісному і якісному планах після завершення повномасштабної війни. Ймовірно, наша держава переживатиме дефіцит робочої сили.
Вже зараз, на другий рік війни, що триває, в Україні фіксують дефіцит робочої сили, коли підприємству бракує працівників. Це пов'язано із тим, що багато чоловіків і жінок працездатного віку служать у війську, а ще частина виїхала за кордон, йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.
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Дефіцит робочої сили у 5 мільйонів
Говорити про точний рівень цього дефіциту можна вже буде лише тоді, коли закінчаться бойові дії. Втім, вже зараз, активно обговорюють можливість залучення до робіт в Україні робочої сили з інших країн.
За розрахунками Мінекономіки, наша країна може мати потребу в 4 – 5 мільйонів. Як зазначає Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії, це дуже велика кількість людей, яку треба буде також забезпечити не лише роботою, але й житлом.
Фахівець припускає, що це будуть люди переважно з країн Азії та Африки, де рівень життя і відповідно заробітної плати нижчий, ніж в Україні.
"Мінуси" залучення мігрантів
На переконання Гладуна, залучення 4 – 5 мільйонів мігрантів негативно позначиться на соціальній, етнічній, релігійній та культурній складовій населення України. Це доводить досвід низки європейських країн, політика мультикультуралізму і відкритості до мігрантів яких, спричинила загострення у суспільстві.
Тому експерт вважає, що слід розглянути вахтовий метод.
Залучати людей на тимчасову роботу – вони приїхали, попрацювали й повернулися до своїх країн,
– пояснив заступник директора Інституту демографії.
Повернення біженців: чи варто заманювати грошима
- За даними ООН, внаслідок російської агресії 6,3 мільйона українців виїхали за кордон.
- Після закінчення війни лише деяка частина з них приїде до України. Олександр Гладун виступає проти фінансового стимулювання українських мігрантів.
- На думку фахівця, це призведе до додаткового напруження у суспільстві, адже не всі, хто виїхав за кордон – зі Сходу або втратили житло. Серед них є також, наприклад, ухилянти.
- Чимало країн ЄС, де знайшли прихисток українці, мають демографічну проблему, а тому зацікавлені у тому, щоб вони не поверталися на батьківщину.
- Гладун вважає, що найкращий варіант мотивації українців повертатися додому – відновлення житла, розвиток української економіки, ринку праці.