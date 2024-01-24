Требуется 4-5 миллионов рабочей силы из Азии и Африки: каким будет население Украины после войны

Пока неизвестно, каким будет демографический состав Украины в количественном и качественном планах после завершения полномасштабной войны. Вероятно, наше государство будет испытывать дефицит рабочей силы.

Уже сейчас на второй год войны, что продолжается, в Украине фиксируется дефицит рабочей силы, когда предприятиям не хватает работников. Это связано с тем, что многие мужчины и женщины трудоспособного возраста служат в армии, а еще часть уехала за границу, говорится в эксклюзивном материале 24 Канала.

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Дефицит рабочей силы в 5 миллионов

Говорить о точном уровне этого дефицита можно будет только тогда, когда закончатся боевые действия. Впрочем, уже сейчас активно обсуждают возможность привлечения к работам в Украине рабочей силы из других стран.

По расчетам Минэкономики, наша страна может нуждаться в 4 – 5 миллионов. Как отмечает Александр Гладун, заместитель директора Института демографии, это очень большое количество людей, которое нужно будет также обеспечить не только работой, но и жильем.

Специалист предполагает, что это будут люди преимущественно из стран Азии и Африки, где уровень жизни и соответственно заработной платы ниже, чем в Украине.

"Минусы" привлечение мигрантов

По мнению Гладуна, привлечение 4-5 миллионов мигрантов негативно отразится на социальной, этнической, религиозной и культурной составляющей населения Украины. Это доказывает опыт ряда европейских стран, политика мультикультурализма и открытости к мигрантам которых привела к обострению в обществе.

Поэтому эксперт считает, что следует рассмотреть вахтенный метод.

Привлекать людей на временную работу – они приехали, поработали и вернулись в свои страны,

– объяснил заместитель директора Института демографии.

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