Уже сейчас на второй год войны, что продолжается, в Украине фиксируется дефицит рабочей силы, когда предприятиям не хватает работников. Это связано с тем, что многие мужчины и женщины трудоспособного возраста служат в армии, а еще часть уехала за границу, говорится в эксклюзивном материале 24 Канала.
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Дефицит рабочей силы в 5 миллионов
Говорить о точном уровне этого дефицита можно будет только тогда, когда закончатся боевые действия. Впрочем, уже сейчас активно обсуждают возможность привлечения к работам в Украине рабочей силы из других стран.
По расчетам Минэкономики, наша страна может нуждаться в 4 – 5 миллионов. Как отмечает Александр Гладун, заместитель директора Института демографии, это очень большое количество людей, которое нужно будет также обеспечить не только работой, но и жильем.
Специалист предполагает, что это будут люди преимущественно из стран Азии и Африки, где уровень жизни и соответственно заработной платы ниже, чем в Украине.
"Минусы" привлечение мигрантов
По мнению Гладуна, привлечение 4-5 миллионов мигрантов негативно отразится на социальной, этнической, религиозной и культурной составляющей населения Украины. Это доказывает опыт ряда европейских стран, политика мультикультурализма и открытости к мигрантам которых привела к обострению в обществе.
Поэтому эксперт считает, что следует рассмотреть вахтенный метод.
Привлекать людей на временную работу – они приехали, поработали и вернулись в свои страны,
– объяснил заместитель директора Института демографии.
Возвращение беженцев: стоит ли заманивать деньгами
- По данным ООН, в результате российской агрессии 6,3 миллиона украинцев уехали за границу.
- После войны лишь некоторая часть из них приедет в Украину. Александр Гладун выступает против финансового стимулирования украинских мигрантов.
- По мнению специалиста, это приведет к дополнительному напряжению в обществе, ведь не все выехавшие за границу – с Востока или потерявшие жилье. Среди них есть также, например, уклоняющиеся.
- Многие страны ЕС, где нашли убежище украинцы, имеют демографическую проблему, а потому заинтересованы в том, чтобы они не возвращались на родину.
- Гладун считает, что лучший вариант мотивации украинцев возвращаться домой – восстановление жилья, развитие украинской экономики, рынка труда.