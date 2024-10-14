В легіоні "Свобода" відповіли, що потрібно військовим більше, ніж демобілізація

Українське суспільство відстоює право військових на чіткі терміни служби. Однак питання демобілізації не є легким для розв'язання, адже потребує дуже комплексного підходу.

У Верховній Раді також наголошують, що рішення про демобілізацію може стати загрозою нацбезпеці. Речник легіону "Свобода" Костянтин Денисов у розмові з 24 Каналом підтвердив, що для демобілізації військових потрібно набагато більше зусиль, ніж здається суспільству на перший погляд.

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Важливі ротації

"Свободівці" відстоюють ротації, тому що хлопцям, які перебувають на позиціях і виконують ті чи інші завдання, треба давати відпустки, можливість повністю відновлюватися, проводити ротації, відпочинок. Люди не можуть постійно перебувати в умовах бойового стресу,

– пояснив Костянтин Денисов.

Оскільки деякі військові воюють без відпочинку з початку повномасштабного вторгнення, справедлива система ротацій просто необхідна. Для бійців мають бути створені усі умови для відновлення, реалізації та адаптації, а також, звісно, для відпочинку, зокрема, зі своїми рідними.

Речник легіону "Свобода" додав, що діти мають бачити своїх батьків, а батьки мають бачити своїх дітей.

"Є й частина хлопців, які після тривалого періоду у зоні бойових дій, за станом здоров'я вже не можуть виконувати бойові завдання на 80% чи 70%. Їм треба дати можливість звільнитися з армії за станом здоров'я", – зазначив Денисов.

Що не так з питанням демобілізації

Разом із питанням мобілізації гостро постає саме питання демобілізації. Зокрема, чіткі терміни служби, які мають бути озвучені перед її початком. Втім ця проблема потребує дуже комплексного підходу та не є легкою для вирішення.

Ті люди, які активно просувають ідею демобілізації, готові забезпечити повноцінні умови десяткам тисяч демобілізованих хлопців для повернення у цивільне життя? Чи готове суспільство до цього? Чи є для нього робочі місця з відповідними зарплатами, чи є інклюзивна інфраструктура?,

– уточнив речник легіону "Свобода".

Демобілізація – це лише процес звільнення бійця з військової служби, однак далі йде не менш простий процес повернення військового до цивільного життя. Для того, аби це відбулося легко, потрібно забезпечити колишнім військовим усі умови.

"До всіх питань треба підходити дуже зважено, вираховуючи усі плюси та мінуси, аби потім, після ухвалення "хайпового" рішення, не отримати купу проблем з поверненням захисників додому", – підсумував Денисов.