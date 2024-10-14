В легионе "Свобода" ответили, что нужно военным больше, чем демобилизация
Украинское общество отстаивает право военных на четкие сроки службы. Однако вопрос демобилизации не является легким для решения, ведь требует очень комплексного подхода.
В Верховной Раде также отмечают, что решение о демобилизации может стать угрозой нацбезопасности. Представитель легиона "Свобода" Константин Денисов в разговоре с 24 Каналом подтвердил, что для демобилизации военных нужно гораздо больше усилий, чем кажется обществу на первый взгляд.
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Важные ротации
"Свободовцы" отстаивают ротации, потому что ребятам, которые находятся на позициях и выполняют те или иные задачи, надо давать отпуска, возможность полностью восстанавливаться, проводить ротации, отдых. Люди не могут постоянно находиться в условиях боевого стресса,
– объяснил Константин Денисов.
Поскольку некоторые военные воюют без отдыха с начала полномасштабного вторжения, справедливая система ротаций просто необходима. Для бойцов должны быть созданы все условия для восстановления, реализации и адаптации, а также, конечно, для отдыха, в частности, со своими родными.
Представитель легиона "Свобода" добавил, что дети должны видеть своих родителей, а родители должны видеть своих детей.
"Есть и часть ребят, которые после длительного периода в зоне боевых действий, по состоянию здоровья уже не могут выполнять боевые задачи на 80% или 70%. Им надо дать возможность уволиться из армии по состоянию здоровья", – отметил Денисов.
Что не так с вопросом демобилизации
Вместе с вопросом мобилизации остро встает именно вопрос демобилизации. В частности, четкие сроки службы, которые должны быть озвучены перед ее началом. Впрочем, эта проблема требует очень комплексного подхода и не является легкой для решения.
Те люди, которые активно продвигают идею демобилизации, готовы обеспечить полноценные условия десяткам тысяч демобилизованных ребят для возвращения в гражданскую жизнь? Готово ли общество к этому? Есть ли для него рабочие места с соответствующими зарплатами, есть ли инклюзивная инфраструктура?,
– уточнил представитель легиона "Свобода".
Демобилизация – это лишь процесс увольнения бойца с военной службы, однако дальше идет не менее простой процесс возвращения военного к гражданской жизни. Для того, чтобы это произошло легко, нужно обеспечить бывшим военным все условия.
"Ко всем вопросам надо подходить очень взвешенно, высчитывая все плюсы и минусы, чтобы потом, после принятия "хайпового" решения, не получить кучу проблем с возвращением защитников домой", – подытожил Денисов.