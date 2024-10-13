Об этом в интервью NV рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он отметил, что это связано с увеличением численности войска врагом.

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Какая ситуация сложилась с законом о демобилизации

Вениславский рассказал, что заявления о создании возможностей для демобилизации на этом этапе войны со стороны чиновников были популистскими, чтобы понравиться военнослужащим, что им установят четкие сроки службы.

Тогда были дискуссии относительно 12 месяцев на переднем крае, 18, потом наконец о 36 месяцах.

Но после обращения в закрытых режимах главнокомандующего Вооруженных сил, начальника Генерального штаба, министра обороны, для всех коллег из разных фракций была предоставлена информация о том, сколько сил концентрирует враг, сколько сил у нас. И в таких условиях принимать в то время какие-то срочные рамки для возможности увольнения с военной службы, было точно угрозой национальной безопасности,

– пояснил нардеп.

Он также отметил, что в конце концов украинская власть пришла к решению, что Верховная Рада, приняв закон, в переходных положениях рекомендовала Кабинету Министров Украины разработать и внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект о четких сроках службы.

"Но, опять же, с тех пор мы имеем в закрытых режимах полученную информацию от Главного управления разведки, от Службы внешней разведки, от пограничной разведки, от других представителей сектора безопасности и обороны, что Россия постоянно наращивает численность своих вооруженных сил", – отметил Вениславский.

Народный избранник отметил, что украинцы знают об указе Путина, который увеличил общую численность вооруженных сил России и количество военнослужащих, которые сегодня воюют на территории Украины.

Кроме того, российский диктатор продолжает ежемесячно наращивать силы в приграничье, которые могут зайти на территорию Украины. И увеличиваются эти силы не на пять – 10 тысяч, а на десятки тысяч.

Я понимаю, сейчас очень сложная ситуация у министра обороны (Рустема Умерова – 24 Канал), в целом в Министерстве обороны, главнокомандующего Вооруженных сил (Александра Сырского – 24 Канал), как выполнить то поручение Верховной Рады, которое мы дали в переходных положениях и предусмотреть какие-то сроки службы,

– отметил Вениславский.

В конце концов член комитета Верховной Рады отметил, что требовать внесения такого законодательного акта или законопроекта в нынешних условиях – это еще один шаг к потере нашей государственности.