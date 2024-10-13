Про це в інтерв'ю NV розповів член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він зазначив, що це пов'язано зі збільшення чисельності війська ворогом.

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Яка ситуація склалася з законом про демобілізацію

Веніславський розповів, що заяви про створення можливостей для демобілізації на цьому етапі війни з боку посадовців були популістськими, щоб сподобатися військовослужбовцям, що їм встановлять чіткі строки служби.

Тоді були дискусії стосовно 12 місяців на передньому краї, 18, потім врешті про 36 місяців.

Але після звернення в закритих режимах головнокомандувача Збройних сил, начальника Генерального штабу, міністра оборони, для всіх колег з різних фракцій було надано інформацію про те, скільки сил концентрує ворог, скільки сил є в нас. І в таких умовах приймати на той час якісь строкові рамки для можливості звільнення з військової служби, було точно загрозою національній безпеці,

– пояснив нардеп.

Він також наголосив, що зрештою українська влада прийшла до рішення, що Верховна Рада, ухваливши закон, в перехідних положеннях рекомендувала Кабінету Міністрів України розробити та внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про чіткі строки служби.

"Але, знову ж таки, з того часу ми маємо в закритих режимах отриману інформацію від Головного управління розвідки, від Служби зовнішньої розвідки, від прикордонної розвідки, від інших представників сектору безпеки і оборони, що Росія постійно нарощує чисельність своїх збройних сил", – зазначив Веніславський.

Народний обранець зауважив, що українці знають про указ Путіна, який збільшив загальну чисельність збройних сил Росії й кількість військовослужбовців, які на сьогодні воюють на території України.

Окрім того, російський диктатор продовжує щомісяця нарощувати сили в прикордонні, які можуть зайти на територію України. І збільшуються ці сили не на п'ять – 10 тисяч, а на десятки тисяч.

Я розумію, зараз дуже складна ситуація у міністра оборони (Рустема Умєрова – 24 Канал), загалом в Міністерстві оборони, головнокомандувача Збройних сил (Олександра Сирського – 24 Канал), як виконати те доручення Верховної Ради, яке ми дали у перехідних положеннях і передбачити якісь строки служби,

– зазначив Веніславський.

Зрештою член комітету Верховної Ради наголосив, що вимагати внесення такого законодавчого акту чи законопроєкту в нинішніх умовах – це ще один крок до втрати нашої державності.