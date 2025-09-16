Коли в Україні може розпочатися демобілізація військових: відповідь нардепа
- Народний депутат Роман Костенко вважає, що демобілізація в Україні неможлива через поточну практику бронювання.
- Костенко наголосив, що демобілізація в умовах війни означатиме програш.
Народний депутат Роман Костенко висловився щодо демобілізації. На його думку, її можна було б проводити, якби в Україні від самого початку працювали на правильну та справедливу мобілізацію.
Однак наразі про демобілізацію говорити не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар секретаря комітету ВРУ з питань нацбезпеки Романа Костенка "Новини.LIVE".
Дивіться також У Раді оцінили перспективи ухвалення закону про демобілізацію і назвали альтернативу
Що сказав нардеп про демобілізацію?
За словами Костенка, доки в Україні бронюють тисячі людей, говорити про демобілізацію неможливо.
Якщо ми будемо й надалі ухвалювати такі рішення – когось відпускати, когось бронювати тисячами, то у нас ця тема ніколи не буде порушена і ми ніколи не розв'яжемо питання демобілізації,
– наголосив нардеп.
Він визнав, що в нинішніх умовах демобілізація означатиме програш у війні.
Дискусія навколо демобілізації в Україні: що варто знати?
Раніше у Верховній Раді заявили, що не ухвалюватимуть закон про демобілізацію без попереднього обговорення з військовими. Там також підкреслили важливість справедливих правил у цьому питанні.
Наразі в Україні демобілізація військовослужбовців можлива за віком, станом здоров'я, відсутністю можливості виконання обов'язків через сімейні обставини. Підставами для звільнення можуть бути догляд за особами з інвалідністю, виховання дітей з особливими потребами, вагітність, наявність трьох і більше дітей тощо.