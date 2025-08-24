"Український народ ніколи не скориться": як вітають нашу державу з Днем Незалежності
Особливе свято для кожного українця – це День Незалежності. 24 серпня як ніколи відчувається гордість за державу, яка попри щоденний терор, напади та біль живе й нескорено б'ється з ворогом.
Україну вітають партнери, їй присвячені сьогоднішні пости в соціальних мережах. 24 серпня всі говорять про Україну, про її народ, міць та Героїв. 24 Канал зібрав привітання від різних структур, органів та особистостей у цьому матеріалі.
Які привітання публікують у мережі до Дня Незалежності України?
За словами Василя Малюка, в нашій незалежності поєднується не лише результат боротьби багатьох поколінь, але й багато надії і розуміння, що треба боротися за можливість бути незалежинми як на фронті, так і в тилу. Кожен прожитий у війні день дає цій знаковій даті ще більшої ваги. Ми усвідомили на практиці: свобода ніколи не дається задарма. Її потрібно здобувати, часто приймаючи важкі випробування та втрати, Він додав, що зараз, коли країна перебуває у самому вирі історичних подій, лише її народ може визначати шлях, як іти. "Маємо виконати заповіт нашого безсмертного Кобзаря! Встати та остаточно порвати кайдани, якими нас століттями тримали в московській недоімперії", – йдеться в повідомленні. Андрій Єрмак написав, що свобода і незалежність – це код української нації. Україна виборює своє право бути незалежною, тому для нас воно безцінне. Незалежність – це право самим вирішувати своє майбутнє. І ми нікому не віддамо цього права. Дякую кожному воїну й кожному українцю, хто щодня бореться за Україну, Валерій Залужний зазначив, що Україна – це держава мужніх і нескорених і вільних. Ми обрали боротьбу замість приниження. Шлях складний. Але він єдиний веде до свободи, У Міністрестві закордонних справ зазначии, що Незалежність потребує щоденної відданості, єдності, мужності, стійкості, волі та багатьох інших цінностей. Саме за це наш народ сьогодні бореться та захищає. Ми знаємо, за що боремося, і щодня продовжуємо відстоювати нашу свободу, У підрозділі ЗСУ переконані, що Україна народилася для того, щоб обирати свободу. Вона обрала гідність і єдність, щоб жити у світі. Військові заявили, що лише від українців залежить, якими бути нам і нашому майбутньому. Незалежність – це те, що є у серці кожного з нас. Це сила, завдяки якій ми кожного дня творимо, даємо нове життя і стоїмо за своє, Проводити спеціальні дії й операції, завжди йти за межу, організовувати спротив в окупації – це справа хоробрих, рішучих, думаючих, добровільних і незалежних, Такими словами він привітав зокрема бійців ССО, які діють задля підтримки піхоти та виконують надскладні завдання. Трепак додав, що ССО роблять усе можливе й неможливе, аби Україна була вільною, мирною, незалежною державою, а її доля була в руках народу. "Вічна пам’ять усім воїнам, які поклали своє життя, виборюючи й відстоюючи незалежність України! Безмежна подяка тим, хто захищає й боронить державу сьогодні", – додав командувач. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що 34-та річниця Незалежності знову відзначається під час боротьби з поконвічним ворогом. 12 років триває російська агресія, а четвертий рік ми відбиваємо повномасштабне вторгнення. Український народ ніколи не скориться і не віддасть своєї Незалежності. Сьогодні ми продовжуємо велику справу українських Героїв минулого, які здобували самостійну Україну потом і кров’ю, Він додав, що справжня Незалежність неможлива без сильної та сучасної армії. Бійців, які на жаль, гинуть заради свободи країни. "Дякую кожному та кожній, хто тримає стрій та йде вперед у цьому могутньому строю. Хто виборює свободу зі зброєю в руках та знищує ворога. Хто зміцнює нашу оборону та підтримує нашу армію", – привітав головнокомандувач бійців ЗСУ. З Днем Незалежності України! Шануємо. Пам'ятаємо. Боремось, Військове командування опублікувало святкове відео про мужність українських захисників.
Привітання Голови СБУ Василя Малюка з нагоди Дня Незалежності України
– зазначив очільник СБУ.
Привітання від глави Офісу Перзидента
– йдеться в пості Єрмака.
Залужний написав пост до Дня Незалежності
– написав посол.
Привітання від МЗС України
– написали у відомстві.
Сили безпілотних систем приєдналися до привітань
– написали в повідомленні Сил БпЛА.
Слова подяки від командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака
– написав Олександр Трепак.
Привітання Олександра Сирського
– зазначив Сирський.
У Генштабі ЗСУ привітали Україну зі святом
– йдеться в повідомленні.
