Україна 24 серпня відзначає День Незалежності, яка була проголошена у 1991 році. У 2025-му наша держава продовжує боротися за неї. Українці заплатили й платять сьогодні високу ціну за свою свободу.

Про це у матеріалі 24 Каналу наголосив єпископ Української греко-католицької церкви Степан Сус. 24 серпня 1991 року він був 9-річною дитиною, однак добре пам'ятає деталі того історичного для України дня.

Спогади єпископа: що побачив в очах людей?

Єпископ розповів, що це був вихідний день. Степан Сус відчував атмосферу, яка панувала того дня. З його слів, було зрозуміло, що українці стають іншими: вільними й незалежними, що наш народ мав свої окремі від інших цінності.

Я разом зі своїм батьком їхав центром Львова. Там були різні мітинги, співали українські пісні. Це був день особливого піднесення і відчуття того, що відбуваються зміни в країні,

– пригадав єпископ.

Єпископ розповів, що тоді навкруги були синьо-жовті стрічки й він малий з великою радістю дивився на них. Їх того дня роздавали людям, а в серці Львова можна було зустріти фотографів, яким кортіло закарбувати той день. Містяни охоче робили фотографії на пам'ять.

"Батьки завжди мені розповідали, що ми пройшли важкий шлях. Те, що ми стали незалежними – це результат прагнень багатьох поколінь", – розповів Степан Сус.

Було багато людей, які мріяли про цю незалежність. Єпископ поділився, що серед них – його дідусі та бабусі. Вони, на жаль, не всі дочекалися тієї миті. Запам'ятався на той час 9-річному Степану Сусу і страх, який він побачив в очах дорослих. Пояснює це непростим періодом, називаючи його "часом турбулентності". Адже СРСР розвалився, економіка перебувала у проблематичному стані.

Однак, на мій погляд, ці почуття свободи та незалежності додавали сил і мужності людям в той час долати виклики. Так, це було складно, але була свобода, своя держава – це перемагало,

– підкреслив єпископ УГКЦ.

