Я з батьком їхав центром Львова, – єпископ Сус про день, коли проголосили незалежність України
- Єпископ УГКЦ Степан Сус поділився спогадами про день проголошення незалежності України, відзначаючи атмосферу свободи, що тоді панувала, і важливість тієї миті для українців.
Президент Зеленський у відеозверненні на честь Дня Незалежності наголосив на силі України, а прем'єр-міністр Канади висловив підтримку нашій державі в її боротьбі за справедливий мир.
Україна 24 серпня відзначає День Незалежності, яка була проголошена у 1991 році. У 2025-му наша держава продовжує боротися за неї. Українці заплатили й платять сьогодні високу ціну за свою свободу.
Про це у матеріалі 24 Каналу наголосив єпископ Української греко-католицької церкви Степан Сус. 24 серпня 1991 року він був 9-річною дитиною, однак добре пам'ятає деталі того історичного для України дня.
Спогади єпископа: що побачив в очах людей?
Єпископ розповів, що це був вихідний день. Степан Сус відчував атмосферу, яка панувала того дня. З його слів, було зрозуміло, що українці стають іншими: вільними й незалежними, що наш народ мав свої окремі від інших цінності.
Я разом зі своїм батьком їхав центром Львова. Там були різні мітинги, співали українські пісні. Це був день особливого піднесення і відчуття того, що відбуваються зміни в країні,
– пригадав єпископ.
Єпископ розповів, що тоді навкруги були синьо-жовті стрічки й він малий з великою радістю дивився на них. Їх того дня роздавали людям, а в серці Львова можна було зустріти фотографів, яким кортіло закарбувати той день. Містяни охоче робили фотографії на пам'ять.
"Батьки завжди мені розповідали, що ми пройшли важкий шлях. Те, що ми стали незалежними – це результат прагнень багатьох поколінь", – розповів Степан Сус.
Було багато людей, які мріяли про цю незалежність. Єпископ поділився, що серед них – його дідусі та бабусі. Вони, на жаль, не всі дочекалися тієї миті. Запам'ятався на той час 9-річному Степану Сусу і страх, який він побачив в очах дорослих. Пояснює це непростим періодом, називаючи його "часом турбулентності". Адже СРСР розвалився, економіка перебувала у проблематичному стані.
Однак, на мій погляд, ці почуття свободи та незалежності додавали сил і мужності людям в той час долати виклики. Так, це було складно, але була свобода, своя держава – це перемагало,
– підкреслив єпископ УГКЦ.
День Незалежності: які заяви звучать від політиків та зірок?
Президент України Володимир Зеленський з нагоди державного свята записав відеозвернення з привітанням, перебуваючи у центрі столиці. Він уособлює незалежність в кожному з українців, які сьогодні на своїх місцях роблять все, аби наблизити перемогу. Глава держави наголосив, що Україна є сильним союзником, а не бідною родичкою, вона довела свою міць і жагу до свободи.
24 серпня нашу державу вперше відвідав прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Він зазначив, що сьогодні, в цю критичну мить в історії України, Канада посилює свою підтримку та зусилля, які спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в нашій державі.
Українські діячі культури в День Незалежності України поділилися тим, що відчувають цього дня. Акторка серіалу "Сім'я по неділях" Анастасія Іванюк наголосила на тому, що для неї ця дата священна, сьогодні українці відчувають присутність своїх пращурів, які дають сили для подальшої боротьби.
Її колега по серіалу Ксенія Вертинська подякувала українським воїнам, які боронять Україну, й наголосила, що саме завдяки їм у нас нині є змога жити й відзначати це свято.