Запалюють свічки та моляться: в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів

В Україні 23 листопада, у четверту суботу місяця, вшановують пам'ять жертв голодоморів. У регіонах люди зібралися коло пам'ятників, присвячених загиблим від цього акту геноциду громадянам.

Окрім цього, люди також запалюють свічки, які є символом скорботи за жертвами голодоморів. Як вшановували День пам'яті жертв голодоморів у 2024 році по містах – розповідає 24 Канал.

До теми 91-ші роковини геноциду․ "Голод і мор: пам'ять поколінь" – історії, які раніше замовчували

Як вшанували пам'ять жертв голодоморів в українських містах

Львів

Голова Львівської ОВА Максим Козицький опублікував фото з вшанування пам'яті жертв голодоморів у Львові. Жителі міста зібралися зі свічками та лампадками, а також помолилися за загиблих українців від дій радянської влади.

У Львові вшанували пам'ять жертв голодоморів / Фото з телеграм-каналу Максима Козицького

Закликаю усіх, де б ви не були, запаліть сьогодні свічку пам'яті про жертв усіх голодоморів в Україні. Пом'яніть усіх українців, яких вбила жорстока і цинічна Росія,

– написав Козицький.

Київ

Журналісти Суспільного розповіли, що у Києві до Дня пам'яті жертв Голодомору відбулась акція "Запали свічку". На церемонії вшанування пам'яті був також присутній і колишній президент України Віктор Ющенко.

Кияни також помолилися за жертв голодоморів та вшанували їхню пам'ять.

У Києві відбулася акція "Запали свічку" / Фото Суспільного

Тернопіль

У Тернопільській ОВА розповіли, що у День пам'яті жертв Голодомору тернополяни також доєдналися до Всеукраїнської акції "Запали свічку". Представники влади, громадськість, духовенство та усі небайдужі жителі міста зібралися у центрі Тернополя та віддали шану усім невинно загиблим у ті страшні часи.

У Тернополі також вшанували пам'ять жертв голодоморів / Фото Тернопільської ОВА

О 16:00 у місті оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання.

Житомир

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що сьогодні українці згадують усіх тих, чиє життя обірвалося через нелюдські злочини минулого.

Ми маємо зберігати пам'ять живою, бо жива пам'ять робить нас сильнішими. Вона дає нам силу стояти, коли нас намагаються зламати, і перемагати, коли нас хочуть знищити. Це наш обов'язок,

– сказав він.

У місті люди зібралися коло пам'ятника "Скорботний Ангел" на Путятинському майдані, поклали квіти та запалили лампадки.

У Житомирі люди зібралися на День пам'яті жертв голодоморів біля пам'ятника "Скорботний Ангел" / Фото з телеграм-каналу Віталія Бунечка

Хмельницька область

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що на території Державного історико-культурного заповідника "Межибіж" відбувся захід-реквієм пам'яті жертв Голодомору, присвячений 91-м роковинам цієї трагічної сторінки в історії України.

Перший в Україні та найбільший за кількістю експонатів музей пам’яті жертв Голодомору в Меджибожі – це символ національної пам'яті. Ми, українці не забуваємо своїх Героїв і завжди пам’ятаємо, шануємо та поминаємо безневинних жертв українського народу, що заплатили страшну ціну за втілення чужих недолугих амбіцій,

– написав Тюрін.

У Межибіжі вшанували пам'ять загиблих українців від голодоморів / Фото з телеграм-каналу Сергія Тюріна

Окрім того, вшанували пам'ять жертв голодоморів і наші прикордонники ДПСУ. Вони запалили свічки як на прикордонних пунктах нашої держави, так і на лінії фронту.

Прикордонники також вшанували пам'ять жертв голодоморів / Фото ДПСУ

У Держприкордонслужбі наголосили, що пам'ятають невинних, чиє життя обірвав голод, і зберігають правду, яка стала запорукою боротьби за свободу та людяність.