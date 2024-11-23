Зажигают свечи и молятся: в Украине чтят память жертв голодоморов

В Украине 23 ноября, в четвертую субботу месяца, чтят память жертв голодоморов. В регионах люди собрались возле памятников, посвященных погибшим от этого акта геноцида гражданам.

Кроме этого, люди также зажигают свечи, которые являются символом скорби по жертвам голодоморов. Как чествовали День памяти жертв голодоморов в 2024 году по городам – рассказывает 24 Канал.

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Как почтили память жертв голодоморов в украинских городах

Львов

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий опубликовал фото с чествования памяти жертв голодоморов во Львове. Жители города собрались со свечами и лампадками, а также помолились за погибших украинцев от действий советской власти.

Во Львове почтили память жертв голодоморов / Фото из телеграм-канала Максима Козицкого

Призываю всех, где бы вы ни были, зажгите сегодня свечу памяти о жертвах всех голодоморов в Украине. Помяните всех украинцев, которых убила жестокая и циничная Россия,

– написал Козицкий.

Киев

Журналисты Суспильного рассказали, что в Киеве ко Дню памяти жертв Голодомора состоялась акция "Зажги свечу". На церемонии почтения памяти также присутствовал и бывший президент Украины Виктор Ющенко.

Киевляне также помолились за жертв голодоморов и почтили их память.

В Киеве состоялась акция "Зажги свечу" / Фото Суспильного

Тернополь

У Тернопольской ОГА рассказали, что в День памяти жертв Голодомора тернополяне также присоединились к Всеукраинской акции "Зажги свечу". Представители власти, общественность, духовенство и все неравнодушные жители города собрались в центре Тернополя и отдали дань уважения всем невинно погибшим в те страшные времена.

В Тернополе также почтили память жертв голодоморов / Фото Тернопольской ОВА

В 16:00 в городе объявили общенациональную минуту молчания.

Житомир

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что сегодня украинцы вспоминают всех тех, чья жизнь оборвалась из-за бесчеловечных преступлений прошлого.

Мы должны сохранять память живой, потому что живая память делает нас сильнее. Она дает нам силу стоять, когда нас пытаются сломать, и побеждать, когда нас хотят уничтожить. Это наш долг,

– сказал он.

В городе люди собрались возле памятника "Скорбящий Ангел" на Путятинской площади, возложили цветы и зажгли лампадки.

В Житомире люди собрались на День памяти жертв голодоморов возле памятника "Скорбящий Ангел" / Фото из телеграм-канала Виталия Бунечко

Хмельницкая область

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что на территории Государственного историко-культурного заповедника "Межибож" состоялось мероприятие-реквием памяти жертв Голодомора, посвященное 91-й годовщине этой трагической страницы в истории Украины.

Первый в Украине и самый большой по количеству экспонатов музей памяти жертв Голодомора в Меджибоже – это символ национальной памяти. Мы, украинцы не забываем своих Героев и всегда помним, чтим и поминаем невинных жертв украинского народа, заплативших страшную цену за воплощение чужих нелепых амбиций,

– написал Тюрин.

В Межибоже почтили память погибших украинцев от голодоморов / Фото из телеграм-канала Сергея Тюрина

Кроме того, почтили память жертв голодоморов и наши пограничники ГПСУ. Они зажгли свечи как на пограничных пунктах нашего государства, так и на линии фронта.

Пограничники также почтили память жертв голодоморов / Фото ГПСУ

В Госпогранслужбе отметили, что помнят невинных, чью жизнь оборвал голод, и сохраняют правду, которая стала залогом борьбы за свободу и человечность.