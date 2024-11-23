Кроме этого, люди также зажигают свечи, которые являются символом скорби по жертвам голодоморов. Как чествовали День памяти жертв голодоморов в 2024 году по городам – рассказывает 24 Канал.
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Как почтили память жертв голодоморов в украинских городах
- Львов
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий опубликовал фото с чествования памяти жертв голодоморов во Львове. Жители города собрались со свечами и лампадками, а также помолились за погибших украинцев от действий советской власти.
Во Львове почтили память жертв голодоморов / Фото из телеграм-канала Максима Козицкого
Призываю всех, где бы вы ни были, зажгите сегодня свечу памяти о жертвах всех голодоморов в Украине. Помяните всех украинцев, которых убила жестокая и циничная Россия,
– написал Козицкий.
- Киев
Журналисты Суспильного рассказали, что в Киеве ко Дню памяти жертв Голодомора состоялась акция "Зажги свечу". На церемонии почтения памяти также присутствовал и бывший президент Украины Виктор Ющенко.
Киевляне также помолились за жертв голодоморов и почтили их память.
В Киеве состоялась акция "Зажги свечу" / Фото Суспильного
- Тернополь
У Тернопольской ОГА рассказали, что в День памяти жертв Голодомора тернополяне также присоединились к Всеукраинской акции "Зажги свечу". Представители власти, общественность, духовенство и все неравнодушные жители города собрались в центре Тернополя и отдали дань уважения всем невинно погибшим в те страшные времена.
В Тернополе также почтили память жертв голодоморов / Фото Тернопольской ОВА
В 16:00 в городе объявили общенациональную минуту молчания.
- Житомир
Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что сегодня украинцы вспоминают всех тех, чья жизнь оборвалась из-за бесчеловечных преступлений прошлого.
Мы должны сохранять память живой, потому что живая память делает нас сильнее. Она дает нам силу стоять, когда нас пытаются сломать, и побеждать, когда нас хотят уничтожить. Это наш долг,
– сказал он.
В городе люди собрались возле памятника "Скорбящий Ангел" на Путятинской площади, возложили цветы и зажгли лампадки.
В Житомире люди собрались на День памяти жертв голодоморов возле памятника "Скорбящий Ангел" / Фото из телеграм-канала Виталия Бунечко
- Хмельницкая область
Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что на территории Государственного историко-культурного заповедника "Межибож" состоялось мероприятие-реквием памяти жертв Голодомора, посвященное 91-й годовщине этой трагической страницы в истории Украины.
Первый в Украине и самый большой по количеству экспонатов музей памяти жертв Голодомора в Меджибоже – это символ национальной памяти. Мы, украинцы не забываем своих Героев и всегда помним, чтим и поминаем невинных жертв украинского народа, заплативших страшную цену за воплощение чужих нелепых амбиций,
– написал Тюрин.
В Межибоже почтили память погибших украинцев от голодоморов / Фото из телеграм-канала Сергея Тюрина
Кроме того, почтили память жертв голодоморов и наши пограничники ГПСУ. Они зажгли свечи как на пограничных пунктах нашего государства, так и на линии фронта.
Пограничники также почтили память жертв голодоморов / Фото ГПСУ
В Госпогранслужбе отметили, что помнят невинных, чью жизнь оборвал голод, и сохраняют правду, которая стала залогом борьбы за свободу и человечность.