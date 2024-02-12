Промиватимуть насамперед школярів: Кремль хоче зробити свято з дня вторгнення 24 лютого

У головному законодавчому органі Росії запропонували відзначати у школах 24 лютого як "день початку СВО". Власне, з відповідною ініціативою виступили у Держдумі.

Ідея запровадити святкування річниці повномасштабного вторгнення на шкільному рівні не може не викликати обурення. Перша заступниця голови комітету з освіти Яна Лантратова запропонувала провести "загальношкільні заходи" на честь так званої "спецоперації", – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Кремль остаточно вирішив промити мізки дітям

За словами Лантратової, у школах мають розповідати про "причини, цілі та завдання" війни. Така ініціатива, очевидно, є спробою нав'язати молодому поколінню "патріотизм" до Росії, що фактично полягає у вторгнення в інші державі та порушення всіх мислимих і немислимих порядків.

Існує дефіцит матеріалів, які висвітлюють спеціальну військову операцію з патріотичних позицій. А країни колективного Заходу проводять інформаційну війну проти Росії, щодня все більше фальсифікуючи події,

– стверджує російська політикиня.

Під свого виступу Лантратова особливо наголосила на тому, що "злий Захід" нібито робить усе можливе, аби викривити інформаційний простір. Також вона згадала про "гібридну війну", якій Кремля повинен протистояти, зокрема "інформуючи" школярів.

Війна та ідеологія: куди воно рухається

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке по цей день на офіційному рівні відмовляється називати війною. Кремлівська пропаганда повторює як мантру, що це "спеціальна військова операція", хоча й Путін вже був раз обмовився, що це таки "війна".

, що міжнародна спільнота засудила дії Москви та ввела проти Росії чимало санкцій, зокрема заморозивши активи. Поступово Європейський Союз робить кроки до того, аби дозволити нашій державі використовувати заморожені активи для відновлення зруйнованої інфраструктури.

У той таки час в Росії рухаються у бік тоталітаризму, намагаючись запровадити в освітньому процесі для школярів та студентів обов'язковий ідеологічний елемент. Однак поки це особливого успіху немає, оскільки для тоталітаризму та "ідеологічного компонента" потрібна напрацьована ідеологія, яку в Кремлі ніяк не можуть вигадати.

Останнє інтерв'ю Путіна засвідчило: так звані "цілі" цієї війни не зрозумілі нікому, крім як президенту терористичної держави. Владімір Путін декілька разів повторив, що його армія не зупиниться до тих пір, допоки в Україні не буде проведена "денацифікація". Що саме це означає, чому цим мають перейматися росіяни, – збагнути важко.

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Ідея – це завжди про бачення майбутнього, яку намагаються продати політики своїм громадянам держави. "Денацифікований Київ", захоплені, але повністю зруйновані Бахмут, Лисичанськ та інші міста України – це точно не те, навколо чого можна будувати привабливу ідеологію з поглядом на майбутнє "щасливої Росії".

Але Москва, очевидно, не припинятиме спроб це робити. І націлились в Кремлі, як не дивно, саме на молоде покоління.