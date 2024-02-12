За попередніми даними, палала будівля штабу. Загоряння виникло на першому поверсі, людей евакуювали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Що відомо про пожежу
Займання локалізували на площі у 30 квадратних метрів. За версією місцевої влади, причиною могло стати коротке замикання "в одному з кабінетів". Мер міста також заявив, що нібито тримає ситуацію "під особистим контролем"
Цікаво, що у своєму повідомленні про пожежу мер Ставрополя Іван Ульянчєнко не згадав, що саме знаходиться у будівлі за адресою Артема, 2. Вже згодом вдалося з'ясувати, що за цією адресою розташований штаб 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Така інформація відображається на сайті Міноборони країни-агресорки.
Влада також запевняє про відсутність постраждалих внаслідок цього вогняного "інциденту".
У Ставрополі горіла будівля штабу / Дивіться відео:
Що ще горіло у Росії
- Нещодавно у найбільшому готелі Тольятті сталася пожежа. Тоді вогонь охопив близько 1000 квадратних метрів.
- Також у Пермському краї країни-агресорки горів вантажний потяг. Це сталося внаслідок вибуху газопроводу.
- Не так давно вночі у Волгограді горів нафтопереробний завод "Лукойл". Це сталося під час атаки дронами, які нібито "збили".