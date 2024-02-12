За попередніми даними, палала будівля штабу. Загоряння виникло на першому поверсі, людей евакуювали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про пожежу

Займання локалізували на площі у 30 квадратних метрів. За версією місцевої влади, причиною могло стати коротке замикання "в одному з кабінетів". Мер міста також заявив, що нібито тримає ситуацію "під особистим контролем"

Цікаво, що у своєму повідомленні про пожежу мер Ставрополя Іван Ульянчєнко не згадав, що саме знаходиться у будівлі за адресою Артема, 2. Вже згодом вдалося з'ясувати, що за цією адресою розташований штаб 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Така інформація відображається на сайті Міноборони країни-агресорки.

Влада також запевняє про відсутність постраждалих внаслідок цього вогняного "інциденту".

У Ставрополі горіла будівля штабу / Дивіться відео:

Що ще горіло у Росії