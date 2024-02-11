Інцидент стався у ніч з 10 на 11 лютого на території готелю "Жара Beach Resort & Spa". Соцмережами ширяться кадри з місця великої пожежі у Тольятті.
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Що відомо про пожежу
ЗМІ країни-агресорки наводять різні дані. Пожежа охопила площу від 800 до 1000 квадратних метрів. Їй присудили 2-й ранг складності.
Росіяни намагалися приборкати полум'я: відео з соцмереж
Щонайменше двох людей ушпиталили. Ще кілька людей вдихнули багато диму. Вони отримали допомогу на місці.
Місцеві жителі поділилися у соцмережах кадрами пожежі. На одному з таких відео жінка критикує пожежників за те, що вони чекали, поки частина будівлі обвалиться.
Частина готелю обвалилася: відео з соцмереж
На момент початку пожежі у будівлі перебували гості та персонал. До приїзду пожежників 12 осіб самостійно вибралися з готелю. Попередньо, ще 20 людей евакуювали.
Потужна пожежа у Тольятті: відео з соцмереж
Вночі 11 лютого співробітники МНС локалізували пожежу, однак не з першої спроби. На місці працювали 105 вогнеборців, також було залучено 29 одиниць техніки.
Такий вигляд мав готель під час пожежі: відео з соцмереж
У Росії постійно щось горить
- Нещодавно у Пермському краї сталася потужна пожежа внаслідок вибуху газопроводу. Там горів вантажний потяг.
- Не так давно вночі у Волгограді горів нафтопереробний завод "Лукойл". Це сталося під час атаки дронами.
- Раніше повідомлялося про пожежу на ТЕЦ у Москві. Жителі столиці країни-агресорки чули перед цим звуки "бавовни", а кремлівські пропагандисти спробували пояснити все вибухом трансформатора внаслідок короткого замикання.