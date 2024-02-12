Промывать будут прежде всего школьников: Кремль хочет сделать праздник со дня вторжения 24 февраля

В главном законодательном органе России предложили отмечать в школах 24 февраля как "день начала СВО". Собственно, с соответствующей инициативой выступили в Госдуме.

Идея ввести празднование годовщины полномасштабного вторжения на школьном уровне не может не вызывать возмущения. Первый заместитель председателя комитета по образованию Яна Лантратова предложила провести "общешкольные мероприятия" в честь так называемой "спецоперации", – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Кремль окончательно решил промыть мозги детям

По словам Лантратовой, в школах должны рассказывать о "причинах, цели и задачах" войны. Такая инициатива, очевидно, является попыткой навязать молодому поколению "патриотизм" к России, что фактически заключается во вторжении в другие государства и нарушении всех мыслимых и немыслимых порядков.

Существует дефицит материалов, которые освещают специальную военную операцию с патриотических позиций. А страны коллективного Запада проводят информационную войну против России, ежедневно все больше фальсифицируя события,

– утверждает российский политик.

Во время своего выступления Лантратова особо отметила то, что "злой Запад" якобы делает все возможное, чтобы исказить информационное пространство. Также она вспомнила о "гибридной войне", которой Кремль должен противостоять, в частности "информируя" школьников.

Война и идеология: куда оно движется

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, которое по сей день на официальном уровне отказывается называть войной. Кремлевская пропаганда повторяет как мантру, что это "специальная военная операция", хотя и Путин уже раз обмолвился, что это таки "война".

, что международное сообщество осудило действия Москвы и ввела против России немало санкций, в частности заморозив активы. Постепенно Европейский Союз делает шаги к тому, чтобы позволить нашему государству использовать замороженные активы для восстановления разрушенной инфраструктуры.

В то же время в России движутся в сторону тоталитаризма, пытаясь ввести в образовательном процессе для школьников и студентов обязательный идеологический элемент. Однако пока это особого успеха нет, поскольку для тоталитаризма и "идеологического компонента" нужна наработанная идеология, которую в Кремле никак не могут придумать.

Последнее интервью Путина показало: так называемые "цели" этой войны непонятны никому, кроме как президенту террористического государства. Владимир Путин несколько раз повторил, что его армия не остановится до тех пор, пока в Украине не будет проведена "денацификация". Что именно это означает, почему этим должны заниматься россияне, – понять трудно.

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Идея – это всегда о видении будущего, которую пытаются продать политики своим гражданам государства. "Денацифицированный Киев", захваченные, но полностью разрушенные Бахмут, Лисичанск и другие города Украины – это точно не то, вокруг чего можно строить привлекательную идеологию со взглядом на будущее "счастливой России".

Но Москва, очевидно, не прекратит попыток это делать. И нацелились в Кремле, как ни странно, именно на молодое поколение.