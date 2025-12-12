"Несуть основний тягар війни": командувач Шаповалов привітав з Днем Сухопутних військ ЗСУ

Україна відзначає день Сухопутних військ ЗСУ 12 грудня. Сухопутні підрозділи несуть основний тягар війни, стримуючи противника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення командувача Сухопутних військ ЗС України Геннадія Шаповалова.

Дивіться також Хто зриває підступний план Путіна щодо України: інтерв'ю експерта про переговори та закінчення війни

Привітання Сухопутних військ ЗСУ

День Сухопутних військ ЗС України щорічно відзначається 12 грудня. Це свято вшановує військових, які становлять найбільшу частину української армії. Генерал-майор Геннадій Шаповалов привітав бійців, які після кількох років продовжують стримувати штурми Росії.

Командувач наголосив, що від сухопутних підрозділів залежить безпека українських міст і сіл, а також життя мирних жителів та майбутнє України.

Моє завдання як командувача – зробити усе щоб у вас була якісна підготовка, командування, яке заслуговує довіри, всебічне забезпечення, чіткі реалістичні завдання, ротація та підтримка,

– наголосив Шаповалов.

Окремо командування подякувало родинам захисників, які очікують звісток від близьких.

Також сьогодні вшановують пам'ять воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність України.

У день Сухопутних військ бажаю вам витримки, надійних побратимів і командирів, підтримки та розуміння людей, яких ви захищаєте. Ваш щоденний подвиг на передовій і в тилу є фундаментом нашої державності та майбутнє України,

– побажав Шаповалов.

Привітання командувача Геннадія Шаповалова: дивіться відео

Нещодавні успіхи Сил оборони на війні