Школа – це невід'ємна частина життя. Однак російська армія знищує навчальні заклади. Тож українські військові йдуть проти ворога, аби захистити те, що важливо – землю, будівлі, людей. Серед них – чимало педагогів, які з перших днів війни змінили викладацьку професію на військовий фах.

Вчитель, який захищає Україну

Росіяни знищили майже 4 тисячі закладів освіти. Ворог прагне, аби наші діти не мали української ідентичності.

Андрій один з тих, хто став на захист України. Його місто Лисичанськ опинилося під окупацією, а він не вагаючись пішов до армії. До того викладав хімію в ліцеї.

Рішення було ухвалене майже одразу… Був першим мобілізованим у 24-й бригаді,

– розповів військовий.

Тепер Андрій обороняє Донеччину на посаді командира гармати в артилерійському дивізіоні Королівської бригади.

Звичайно, військовий із задоволенням повернувся б до викладання й мріє про це. Нині він не втрачає контакту зі школою.

"І учні пишуть, і підтримуємо контакт із вчителями. Зідзвонюємося декілька разів на місяць", – поділився Андрій.

Однак після пережитих подій Андрій зізнається, що хотів би викладати не лише хімію, а й навчати дітей того, що може стати в пригоді в умовах війни: володіння зброєю, тактичної медицини, орієнтування на місцевості.

З огляду на власний військовий досвід учням у виборі професії рекомендує враховувати сучасні реалії та потреби держави. І головне побажання від нього – "Старайтеся, розвивайтеся, … любіть Україну!"

Хто ще з учителів пішов на фронт?

Учитель з Кропивницького Олександр Сухоручко у 2022 році отримав відзнаку національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2022. Через те, чоловік він став на захист України йому почесно надали нагороду в номінації "Вчитель-захисник".

Також на війну пішли педагоги, які свідомо змінили освітній фронт на військовий і тепер замість вчити дітей, нищать ворогів України. Це Федір Шандор, Віктор Руссу, Володимир Сокол, Ярослав Лисенко, Олена Зінченко, Роман Паламарчук, Едуард Фісун, Віталій Хоптяр, Іван Фастов, Сергій Хараху.