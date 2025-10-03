Щирі слова для привітання працівників освіти пропонує 24 Канал та листівки з Pinterest.

Коли заснували День вчителя?

Всесвітній День вчителя відзначається щороку 5 жовтня, починаючи з 1994 року, за ініціативою ЮНЕСКО. Саме цього дня в 1966 році було ухвалено Рекомендацію щодо статусу вчителів, яка визначила права, обов’язки та умови праці педагогів у світі.

В Україні День працівників освіти традиційно святкується в першу неділю жовтня, як державне професійне свято, встановлене Указом Президента у 1994 році. Це день вдячності, пошани й тепла для тих, хто сіє знання, виховує серця і формує майбутнє навіть у такі буремні часи, як сьогодні в Україні.

Якими словами привітати вчителя?

Традиційно учителів наживо вітають у школі у п'ятницю. Але у неділю вчителям отримати вітання з професійним святом.

***

Шановні педагоги!

Щиро вітаємо вас із Днем працівників освіти!

Нехай ваша праця завжди буде наповнена сенсом, повагою і вдячністю.

Бажаємо міцного здоров’я, натхнення, професійного зростання та щирої радості від кожного учня, якого ви ведете дорогою знань.

***

Ви – як світло, що не сліпить, а веде.

Як слово, що не навчає, а відкриває.

Як тиша, в якій народжується думка.

З Днем вчителя – святом тих, хто несе знання з любов’ю.

***

Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,

легкої праці Вам бажаєм.

Щоб гарний настрій був у Вас,

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,

І щоб ішло усе рівненько.

Щоб всі Вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.



***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров'я, добра побажати,

Пошани, тепла і довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

***

Спасибі Вам, учителі

Що йдем сміливо по Землі,

Що знаєм все про океани,

І чули навіть про лимани..

За Трою і за Карфаген,

за бензохлоропропілен,

за НЕ в НІ, за двічі два,

За ваші теплії слова.

За всі знання, що дали нам,

За це ми ДЯКУЄМО Вам!

***

З Днем працівника освіти!

О, вчителі! Прекрасного вигідні!

Бо вибрали в життя свою мету;

І нині я за всіх скажу:

– Спасибі, рідні,

За вашу місію подвижницьку й святу!

Зі святом ВАС освітяни! Глибока шана та дяка за вашу працю!