Щирі слова для привітання працівників освіти пропонує 24 Канал та листівки з Pinterest.
Коли заснували День вчителя?
Всесвітній День вчителя відзначається щороку 5 жовтня, починаючи з 1994 року, за ініціативою ЮНЕСКО. Саме цього дня в 1966 році було ухвалено Рекомендацію щодо статусу вчителів, яка визначила права, обов’язки та умови праці педагогів у світі.
В Україні День працівників освіти традиційно святкується в першу неділю жовтня, як державне професійне свято, встановлене Указом Президента у 1994 році. Це день вдячності, пошани й тепла для тих, хто сіє знання, виховує серця і формує майбутнє навіть у такі буремні часи, як сьогодні в Україні.
Якими словами привітати вчителя?
Традиційно учителів наживо вітають у школі у п'ятницю. Але у неділю вчителям отримати вітання з професійним святом.
***
Шановні педагоги!
Щиро вітаємо вас із Днем працівників освіти!
Нехай ваша праця завжди буде наповнена сенсом, повагою і вдячністю.
Бажаємо міцного здоров’я, натхнення, професійного зростання та щирої радості від кожного учня, якого ви ведете дорогою знань.
Листівка до Дня вчителя / Pinterest
***
Ви – як світло, що не сліпить, а веде.
Як слово, що не навчає, а відкриває.
Як тиша, в якій народжується думка.
З Днем вчителя – святом тих, хто несе знання з любов’ю.
Листівка до Дня вчителя / Pinterest
***
Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,
легкої праці Вам бажаєм.
Щоб гарний настрій був у Вас,
Навіть у дуже скрутний час.
Щоб все в житті було гладенько,
І щоб ішло усе рівненько.
Щоб всі Вас учні поважали,
Приємні спогади лишали.
Листівка до Дня вчителя / Pinterest
Листівка до Дня вчителя / Pinterest
***
Зі святом дозвольте нам Вас привітати.
Щастя, здоров'я, добра побажати,
Пошани, тепла і довгого віку,
Кохання і віри, багатства без ліку.
Працюється легко Вам хай і живеться,
А все, що в думках, хай одразу вдається,
З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,
Всього Вам найкращого в світі бажаємо.
Листівка до Дня вчителя / Pinterest
***
Спасибі Вам, учителі
Що йдем сміливо по Землі,
Що знаєм все про океани,
І чули навіть про лимани..
За Трою і за Карфаген,
за бензохлоропропілен,
за НЕ в НІ, за двічі два,
За ваші теплії слова.
За всі знання, що дали нам,
За це ми ДЯКУЄМО Вам!
Листівка до Дня вчителя / Pinterest
***
З Днем працівника освіти!
О, вчителі! Прекрасного вигідні!
Бо вибрали в життя свою мету;
І нині я за всіх скажу:
– Спасибі, рідні,
За вашу місію подвижницьку й святу!
Зі святом ВАС освітяни! Глибока шана та дяка за вашу працю!