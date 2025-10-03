Искренние слова для поздравления работников образования предлагает 24 Канал и открытки с Pinterest.

Когда основали День учителя?

Всемирный День учителя отмечается ежегодно 5 октября, начиная с 1994 года, по инициативе ЮНЕСКО. Именно в этот день в 1966 году была принята Рекомендация о статусе учителей, которая определила права, обязанности и условия труда педагогов в мире.

В Украине День работников образования традиционно празднуется в первое воскресенье октября, как государственный профессиональный праздник, установлен Указом Президента в 1994 году. Это день благодарности, уважения и тепла для тех, кто сеет знания, воспитывает сердца и формирует будущее даже в такие бурные времена, как сегодня в Украине.

Какими словами поздравить учителя?

Традиционно учителей вживую поздравляют в школе в пятницу. Но в воскресенье учителям получить поздравления с профессиональным праздником.

***

Уважаемые педагоги!

Искренне поздравляем вас с Днем работников образования!

Пусть ваш труд всегда будет наполнен смыслом, уважением и благодарностью.

Желаем крепкого здоровья, вдохновения, профессионального роста и искренней радости от каждого ученика, которого вы ведете дорогой знаний.

Открытка ко Дню учителя / Pinterest

***

Вы – как свет, что не слепит, а ведет.

Как слово, что не учит, а открывает.

Как тишина, в которой рождается мысль.

С Днем учителя – праздником тех, кто несет знания с любовью.

Открытка ко Дню учителя / Pinterest

***

Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,

легкої праці Вам бажаєм.

Щоб гарний настрій був у Вас,

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,

І щоб ішло усе рівненько.

Щоб всі Вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.



Открытка ко Дню учителя / Pinterest

Открытка ко Дню учителя / Pinterest

***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров'я, добра побажати,

Пошани, тепла і довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

Открытка ко Дню учителя / Pinterest

***

Спасибі Вам, учителі

Що йдем сміливо по Землі,

Що знаєм все про океани,

І чули навіть про лимани..

За Трою і за Карфаген,

за бензохлоропропілен,

за НЕ в НІ, за двічі два,

За ваші теплії слова.

За всі знання, що дали нам,

За це ми ДЯКУЄМО Вам!

Открытка ко Дню учителя / Pinterest

***

З Днем працівника освіти!

О, вчителі! Прекрасного вигідні!

Бо вибрали в життя свою мету;

І нині я за всіх скажу:

– Спасибі, рідні,

За вашу місію подвижницьку й святу!

С праздником ВАС педагоги! Глубокий поклон и благодарность за ваш труд!