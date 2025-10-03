Искренние слова для поздравления работников образования предлагает 24 Канал и открытки с Pinterest.

Когда основали День учителя?

Всемирный День учителя отмечается ежегодно 5 октября, начиная с 1994 года, по инициативе ЮНЕСКО. Именно в этот день в 1966 году была принята Рекомендация о статусе учителей, которая определила права, обязанности и условия труда педагогов в мире.

В Украине День работников образования традиционно празднуется в первое воскресенье октября, как государственный профессиональный праздник, установлен Указом Президента в 1994 году. Это день благодарности, уважения и тепла для тех, кто сеет знания, воспитывает сердца и формирует будущее даже в такие бурные времена, как сегодня в Украине.

Какими словами поздравить учителя?

Традиционно учителей вживую поздравляют в школе в пятницу. Но в воскресенье учителям получить поздравления с профессиональным праздником.

***

Уважаемые педагоги!
Искренне поздравляем вас с Днем работников образования!
Пусть ваш труд всегда будет наполнен смыслом, уважением и благодарностью.
Желаем крепкого здоровья, вдохновения, профессионального роста и искренней радости от каждого ученика, которого вы ведете дорогой знаний.

Открытка ко Дню учителя / Pinterest

***

Вы – как свет, что не слепит, а ведет.
Как слово, что не учит, а открывает.
Как тишина, в которой рождается мысль.
С Днем учителя – праздником тех, кто несет знания с любовью.

Открытка ко Дню учителя / Pinterest

***

Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,
легкої праці Вам бажаєм.
Щоб гарний настрій був у Вас,
Навіть у дуже скрутний час.
Щоб все в житті було гладенько,
І щоб ішло усе рівненько.
Щоб всі Вас учні поважали,
Приємні спогади лишали.

Открытка ко Дню учителя / Pinterest

Открытка ко Дню учителя / Pinterest

***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.
Щастя, здоров'я, добра побажати,
Пошани, тепла і довгого віку,
Кохання і віри, багатства без ліку.
Працюється легко Вам хай і живеться,
А все, що в думках, хай одразу вдається,
З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,
Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

Открытка ко Дню учителя / Pinterest

***

Спасибі Вам, учителі
Що йдем сміливо по Землі,
Що знаєм все про океани,
І чули навіть про лимани..
За Трою і за Карфаген,
за бензохлоропропілен,
за НЕ в НІ, за двічі два,
За ваші теплії слова.
За всі знання, що дали нам,
За це ми ДЯКУЄМО Вам!

Открытка ко Дню учителя / Pinterest

***

З Днем працівника освіти!
О, вчителі! Прекрасного вигідні!
Бо вибрали в життя свою мету;
І нині я за всіх скажу:
– Спасибі, рідні,
За вашу місію подвижницьку й святу!

С праздником ВАС педагоги! Глубокий поклон и благодарность за ваш труд!